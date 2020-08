Rueda: “Cuando se habla de la generación dorada jamás se menciona a Isla”

La búsqueda del recambio es una de las razones por las cuales Reinando Rueda, reconocido formador, fue contratado por la ANFP para asumir el mando de la Selección. En los objetivos trazados no solo está la clasificación a Qatar 2022, sino también guiar el recambio de la denominada Generación Dorada.

Fue precisamente sobre este tema del cual disertó esta mañana el técnico colombiano, durante un webinar organizado por la misma selección chilena. Una charla que estuvo enfocada en cómo insertar el pensamiento táctico en los niños que desean iniciar una carrera como futbolista: Sub 10 y Sub 12.

“Es necesario crear jugadores pensantes, entregarles el ABC táctico. Eso significa romper un paradigma que encontramos en la edad temprana, cuando escuchamos que al niño no le podemos hablar de táctica. Pero el niño, intrínsecamente, tiene un pensamiento táctico”, aseguró Rueda.

“Un niño Sub 10 que ya te maneja un computador o habla inglés, ya se le puede hablar de táctica. Hay que crear jugadores con menos imitación, menos improvisación y más racionalización. Debemos tener jugadores con inteligencia de juego”, agregó.

En ese contexto, el seleccionador nacional se permitió dar a conocer un deseo muy personal, acaso motivado por los largos períodos de reflexión que ha ofrecido la cuarentena: “Me gustaría ir a los lugares más recónditos de Chile con mis 20 balones, mis conitos y mis petos a dar clases para masificar el fútbol en edades tempranas., más si no hay un plan de gobierno en ese sentido”, confesó. ¿Qué tipo de lugar recóndito? “Cachiyuyo”, una localidad ubicada en la provincia del Huasco, en la región de Atacama.

Estas charlas son parte de una serie de conferencias que ha ofrecido el técnico colombiano durante la pandemia del Covid-19. Si el trabajo de seleccionador ya ofrecía gran cantidad de tiempo libre durante el año, el coronavirus ha acrecentado esto hasta el hartazgo. Por lo mismo, Rueda no solo busca matar la rutina con exposiciones sobre lo que significa ser entrenador, sino también tocando el acordeón, leyendo libros y aprendiendo inglés.

Dentro de la charla también hubo espacio para tratar otros temas. Al ser consultado sobre qué cultura táctica encontró cuando llegó a chile, el DT de la Roja no dudó: “Toda Sudamérica y el mundo han observado siempre que el jugador chileno ha tenido un ADN histórico, y que fructificó todo ese proceso histórico con la Generación Dorada. Ese fútbol que va hacia adelante, vertical, atractivo. Jugadores como Caszely, Zamorano y Salas”.

Y fue en relación a la generación Bicampeona de América que Rueda quiso resaltar un nombre que, de acuerdo al seleccionador, no ocupa demasiadas portadas: Mauricio Isla. “Cuando se habla de Generación Dorada, jamás se nombra a Mauricio Isla. Como si no hubiese existido. En Colombia se hablaba de Valderrama, pero a Redín no se le nombra. Siempre nombramos a los mismos. Los técnicos en ocasiones también caemos en ese error”.