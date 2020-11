Rueda se come las uñas por Italia

Si para la primera fecha doble de las Clasificatorias la Roja sufrió múltiples bajas importantes, el proceso para la siguiente no empezó mucho mejor. Esto, luego de que las autoridades sanitarias italianas tomaran como medida prohibir la salida al extranjero de algunos jugadores, debido a la alta tasa contagios de Covid-19, una decisión que afectó a Erick Pulgar. Y que pudo ser peor, porque horas después también se apuntaba a Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

Caso confirmado por La Tercera es el de Pulgar. Desde el entorno del volante admitieron que el protocolo lo dejó fuera de la Selección, al igual que en los duelos pasados ante Uruguay y Colombia, de los que se restó porque recién superaba su propio contagio. El impedimento para los 13 seleccionados de la Fiore recae por las agudas precauciones que tomó la autoridad de la región de Toscana.

Al ejemplo del cuadro viola, Sky Sports añadió ayer por la tarde a Inter, Lazio, Roma y Sassuolo. Ahí es donde aumentan los dolores de cabeza para Reinaldo Rueda. Si se confirmaba, sus máximas figuras, las que también dirige Conte, debían quedarse y ver los partidos por TV, en Italia. Finalmente, gracias a que cada zona del país procede de manera autónoma, el Niño Maravilla y el Rey podrán viajar a Chile este lunes. Así era hasta ayer, al menos.

Desde el círculo de ambos jugadores cuentan que nunca fueron notificados sobre no viajar. Consultada la ANFP, en tanto, expuso : “No tenemos información oficial de los clubes por ninguno de los jugadores del fútbol italiano. Tampoco de la autoridad sanitaria local sobre la situación de los jugadores. No podemos comentar situaciones de las que no tenemos información oficial”.

En el Inter, el consejero delegado sacó la voz. Y con rabia. “Hay un fuerte pesar: invoco la intervención del Ministerio de Deporte. Esta situación es injusta, lleva a una alteración de la regularidad de las competiciones... Es absurdo que la ASl se comporte de manera diferente a Roma 1 o Roma 2, o de Milán a Florencia. A pesar de que hay protocolos estrictos y que todos debemos respetarlos con razón, existe el área de sombra en la falta de centralidad de esta gestión”, dijo Giuseppe Marotta, ejecutivo lombardo.

Precisamente son estas diferencias, aplicadas a jugadores de la misma liga, las que generan dudas. La Lazio, por ejemplo, que cuenta con tres casos positivos, también tiene luz verde para dejar salir sus jugadores a sus respectivas selecciones.

En Perú también temieron, pero Gianluca Lapadula, del Benevento, ya viajó para integrarse a la selección y enfrentar a la Roja. El de la mala suerte fue Pulgar.

La incertidumbre marcó el día para Rueda, quien de no contar con Sánchez y Vidal, debía bajar en el listado para ocupar los espacios, así como lo tendrá que hacer con Pulgar. Eso, sumado a las ya confirmadas ausencias por lesión de Charles Aránguiz y Gary Medel. Uñas, le quedan pocas, al entrenador colombiano.