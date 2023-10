Santiago 2023: presidente del Comité Paralímpico representará a Chile en el básquetbol en silla de ruedas

La selección de Básquetbol en silla de ruedas ya tiene a sus nominados para enfrentar los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. Claro que dentro de la lista emitida por el seleccionador Juan Soto hay un nombre que destaca.

Entre los doce convocados aparece una de las personas más reconocidas del deporte adaptado del país. Se trata del presidente del Comité Paralímpico de Chile (Copachi) y director del comité organizador de Santiago 2023, Sebastián Villavicencio.

El directivo de 40 años comentó en la página oficial del evento que la dualidad de funciones “no ha sido fácil, pero trato de separar las cosas. He intentado todo este tiempo de no ligarme mucho al tema organizacional del básquet, el cuerpo técnico de la selección lleva mucho tiempo y hace su trabajo de la mejor forma posible, me mantengo al margen y prefiero participar sólo como un deportista más”.

Villavicencio, de clasificación deportiva nivel dos en una escala que va del uno al cuatro con el número menor con mayor afectación, detalló las expectativas del quinteto chileno en Santiago 2023. “Tenemos deportes muy desarrollados, con podios mundiales y tenemos otros como el ‘básquet en silla’ que es de desarrollo, que ha venido creciendo este último tiempo y que va a ser muy difícil que tenga opción de medalla en estos Juegos”, indicó.

De todas maneras, el defensor del club Lobos de la comuna de El Bosque espera la competencia. “Ya el hecho de estar y participar es algo que para este deporte y para mí como basquetbolista me pone bastante contento y ser el capitán es un sueño que se está haciendo realidad”, concluyó.

La competencia que se llevará a cabo en Santiago tendrá como escenario el Polideportivo 1 al interior del Parque Estadio Nacional, se disputarán competencias masculina y femenina. En varones, el sorteo arrojó que Chile estará en el Grupo A con Argentina, Venezuela y Canadá, mientras el B lo integrarán Brasil, Puerto Rico, Colombia y Estados Unidos.

El calendario del Básquetbol en Silla de Ruedas de Santiago 2023