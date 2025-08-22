Se acabó la Generación Dorada y reaparece Brereton: los golpes de la lista de Córdova para enfrentar a Brasil y Uruguay

Se termina una era en el fútbol chileno. Nicolás Córdova, técnico de la Selección, no considerará a ninguno de los integrantes de la Generación Dorada para el cierre de las Eliminatorias, que contempla los partidos frente a Brasil y Uruguay, sin posibilidad alguna de que la Roja aspire siquiera a un cupo en el repechaje.

El entrenador nacional entregó la lista para los duelos en el Maracaná y el Estadio Nacional sin los históricos y con un nombre que se ha consolidado en los últimos meses a la cabeza, con la camiseta de Universidad de Chile: Lucas Assadi.

28 jugadores integran el listado de futbolistas a los que recurrirá Córdova, quien, en la entrevista que le concedió a El Deportivo, estableció como objetivo para su interinato la búsqueda de opciones para un proceso que tenga como objetivo la clasificación al Mundial de 2030.

En el arco, la señal ya es notoria: están Lawrence Vigoroux y los más jóvenes Thomas Gillier y Vicente Reyes. En las cartas defensivas, el más experimentado es Paulo Díaz. También aparecen Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán, Iván Román, Gabriel Suazo, Esteban Matus, Matías Sepúlveda, Fabián Hormazábal e Ian Garguez.

Los mediocampistas son Rodrigo Echeverría, Ignacio Saavedra, Vicente Pizarro, César Pérez, Felipe Loyola, Luciano Cabral, Lucas Assadi y Javier Altamirano.

En el ataque está la otra gran novedad, la reaparición de Ben Brereton, quien había desaparecido en el ciclo de Ricardo Gareca. También están Alexander Aravena, Emiliano Ramos, Gonzalo Tapia, Bruno Barticciotto, Darío Osorio, Lucas Cepeda y Maximiliano Gutiérrez.