Se buscan goleadores para la Roja: El escaso aporte nacional ante la portería en el torneo local

El recambio sigue siendo una mochila pesada para Reinaldo Rueda. Luego del arranque de las Eliminatorias, con un punto de seis posibles, hay diversas conclusiones que se pueden sacar después de las actuaciones de la Roja. Mientras de mitad de campo hacia atrás, se abre el abanico de alternativas luego de las bajas por lesión de los estelares, de tres cuartos hacia arriba aún persisten interrogantes. ¿Cómo dotar a la Selección de mayor poder ofensivo?

El último combinado juvenil exitoso fue el que jugó el Mundial Sub 20 de Turquía en 2013. De los delanteros de aquel plantel, ninguno estuvo presente ante Uruguay y Colombia: Nicolás Castillo (rehabilitándose de su trombosis), Ángelo Henríquez, Felipe Mora y Diego Rubio.

El propio Alexis Sánchez deslizó una crítica para la regencia de la ANFP por las escasas variantes de jugadores jóvenes: “La Selección tiene que hacer ya un clic en todo sentido; seguir creciendo a nivel de juveniles. La ANFP tiene que seguir mejorando a los jóvenes de atrás, porque hoy en día no veo ninguno”.

Rueda ha probado a atacantes pero las actuaciones no les han permitido ganarse un sitio. Ante ese panorama, el torneo local puede asomar como una herramienta a echar mano. No obstante, la revisión de los 18 clubes de Primera División tampoco arroja noticias halagüeñas.

Para esta nota se revisaron a los centrodelanteros titulares de los clubes de la máxima categoría. La mitad son extranjeros: Fernando Zampedri (U. Católica), Cristian Palacios (U. Española), Joaquín Larrivey (U. de Chile), Diego Vera (Curicó Unido), Marcos Sebastián Pol (Everton), Juan Sánchez Sotelo (Huachipato), Rodrigo Holgado (Audax), Enzo Gutiérrez (Wanderers) y Cecilio Waterman (U. de Concepción). De los nueve restantes, nacionales, cuatro tienen sobre 35 años. A saber: Mauricio Pinilla (36, Coquimbo), Roberto Gutiérrez (37, O’Higgins), Humberto Suazo (39, La Serena) y Esteban Paredes (40, Colo Colo).

Andrés Vilches es el chileno con más goles en el torneo local. FOTO: AGENCIAUNO

De los otros cinco, dos fueron convocados por Rueda para esta fecha doble. Andrés Vilches (28, La Calera) se quedó afuera de la citación al tener que hacer una cuarentena y Leandro Benegas (31, Palestino) se subió tras el descarte de Juan Carlos Gaete y la imposibilidad de contar con Carlos Palacios, al no tener pasaporte. Completan el listado Sebastián Varas (32, Cobresal), Carlos Muñoz (31, Antofagasta) y Álvaro Ramos (28, Iquique). Mientras Muñoz le ha ganado el puesto en los últimos partidos a Tobías Figueroa (argentino), Ramos ha sido relevado durante su ausencia por el joven César Huanca.

Por la fecha 15, Chupete Suazo anotó un doblete para la victoria papayera 4-2 sobre los árabes. Ante su buena actuación, no fueron pocos quienes en las redes sociales lo empezaron a candidatear para un eventual retorno a la Roja. ¿Suazo, quien hace un par de años estaba retirado, puede ser alternativa? El propio sanantonino aterrizó cualquier opción. “No, creo que lo principal aquí es intentar con mis goles y esfuerzo que Serena quede en Primera División, no hay ningún otro objetivo que intentar ayudar al equipo a lograr puntos, con goles o esfuerzos para que se quede en Primera… Por el momento no pienso en eso, solo hacer las cosas bien en Serena y no salirme del foco”, manifestó al CDF.

Suazo volvió a Primera en La Serena. FOTO: AGENCIAUNO

En cantidad de goles convertidos, la diferencia es notoria. Los nueve centrodelanteros extranjeros mencionados anteriormente suman 63 goles, mientras que los nueve chilenos tienen 36. Entre los siete máximos goleadores del campeonato 2020, solo uno es chileno. Es Andrés Vilches, con siete. El ex Colo Colo se erigió como estelar luego de la lesión de Sebastián Sáez (argentino), que lo tendrá descartado casi toda la temporada. Sacha inició el año como titular. Ningún nacional alcanza el doble digito. Quien lidera el ranking goleador es Larrivey, con 14, seguido de Cristian Palacios, con 12 (ver tabla).

Los 9 titulares extranjeros G Los 9 titulares chilenos G Joaquín Larrivey (ARG) U. de Chile 14 Andrés Vilches U. La Calera 7 Cristian Palacios (URU) U. Española 12 Roberto Gutiérrez O’Higgins 5 Fernando Zampedri (ARG) U. Católica 8 Álvaro Ramos Iquique 5 Cecilio Waterman (PAN) U. Concepción 8 Carlos Muñoz Antofagasta 4 Enzo Gutiérrez (ARG) Wanderers 7 Leandro Benegas Palestino 4 Juan Sánchez Sotelo (ARG) Huachipato 6 Humberto Suazo La Serena 4 Rodrigo Holgado (ARG) Audax 3 Esteban Paredes Colo Colo 3 Diego Vera (URU) Curicó U. 3 Mauricio Pinilla Coquimbo U. 2 Sebastián Pol (ARG) Everton 2 Sebastián Varas Cobresal 2

A principios de este convulsionado 2020 se disputó el Preolímpico Sub 23 en Colombia. En el plantel de Bernardo Redín convivieron tres atacantes de área: Iván Morales, Diego Valencia y Nicolás Guerra. El jugador de Colo recién está volviendo tras una larga lesión. Por su parte, el de la UC es el suplente de Zampedri y cuando ha entrado no juega en su posición. Ante la U. de Concepción y Curicó fue volante, lo que no le funcionó a Ariel Holan. En el caso de Guerra, quien suma tres goles en el torneo, perdió la titularidad en la U y cuando la recuperó fue expulsado, ante Audax.

La Selección necesita goles, y con urgencia, si quiere cumplir el objetivo de volver a una Copa del Mundo.