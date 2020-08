Rueda admite su amago de fuga: “No podía concebir que por tres jugadores se parara la liga”

El seleccionador Reinaldo Rueda no podrá trabajar con los futbolistas nacionales en septiembre. La opción de amistosos previos al inicio de las Eliminatorias en Europa se cayó ante la situación sanitaria en el continente. Esto lo ratificó el DT colombiano en diálogo con Todos Somos Técnicos, del CDF.

“La ilusión y lo que todos queremos es eso (jugar en octubre). La proyección es que se pueda arrancar primero la liga y luego la Copa, esa es buena situación para pensar que las Eliminatorias en octubre sean una realidad”, comenzó diciendo el caleño, confiando en que las clasificatorias puedan iniciar en 2020.

Sobre el recambio de la Selección, dijo que “todas las sociedades futbolísticas sufren este traumatismo. Es una situación compleja... nosotros como cuerpo técnico somos empleados de los clubes. Debemos trabajar con los mejores talentos de los clubes”. En esa dirección, considera a Pablo Aránguiz como el sucesor de Jorge Valdivia.

En la cita, también reconoció que estuvo cerca de dejar el puesto a fines de 2019, particularmente cuando se suspendió una gira de la Sub 23 a España, post estallido social. “De verdad que lo del año pasado, cuando no se pudo lograr la participación del Preolímpico en España, me golpeó muy duro porque era un desafío que asumimos con el grupo para que siguiera su preparación. Yo no podía concebir que por tres jugadores se pudiera parar la liga chilena, cuando esos jugadores ni siquiera son titulares. Fue un momento duro, difícil. El primer que me llamó fue Gary (Medel). Me dijo ‘¿cómo así?... Profe, tiene que darle'. Esa es la pega, hay que seguir”, reconoció el colombiano.