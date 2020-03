Sebastián Moreno y el partido entre la UC y Unión: “Es lamentable suspender con tan pocas horas de anticipación”

Sebastián Moreno se vio molesto al mediodía de este jueves. En el marco de una reunión con el fiscal nacional Jorge Abbott, a fin de viabilizar la agenda de seguridad del fútbol chileno, el presidente de la ANFP se refirió a la suspensión del partido entre Universidad Católica y Unión Española.

El encuentro deportivo fue pospuesto por la Intendencia y Estadio Seguro por no contar con la suficiente dotación policial, algo que no dejó conforme al presidente del organismo rector del balompié nacional. “Es un hecho lamentable tener que suspender el partido con tan pocas horas de anticipación. La información que se nos ha dado es que para este partido no estaba el contingente policial. Tendremos que lamentablemente suspender y reprogramar este partido”, partió diciendo el timonel.

Además, tuvo palabras para el tweet puesto por Jorge Segovia, presidente de Unión Española, quien sostuvo que “otra vez Unión era víctima de la arbitrariedad”. Para Moreno, no existe la intención de perjudicar a alguien. “Todos entendemos la realidad en la que estamos. Aquí, por favor, no hay ninguna intención de perjudicar a ningún club en particular. Nada tiene que ver con pasar cuentas a un club o a otro”, especificó.

En cuanto a seguridad, uno de los puntos que trató con Abbot fue la posibilidad de cruzar bases de datos entre la policía y los clubes, utilizando la tecnología del reconocimiento facial. “Vamos a hacer todo lo posible para viabilizar el sistema de reconocimiento facial. Tener un sistema sin poder hacer los match oportunos como en todos los países del mundo, es tener un juguete muy caro. Tenemos que proveernos de un sistema eficiente. Al fútbol le interesan los delitos cometidos dentro del estadio. (La idea) en reconocimiento facial es poder cruzar datos con base de datos de la policía, para poder identificar a las personas, y el fútbol no tiene”, apuntó.

Finalmente, consultado por el VAR y la posibilidad que propuso Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas, para que ex jugadores se sumen a los árbitros para revisar las jugadas, el timonel señaló que “existe todo un sistema de validación del VAR que viene desde FIFA. Nos demoramos un año en conseguir echar a andar el sistema, que es una herramienta de justicia manejada por los árbitros; está vedado por el sistema regulatorio del VAR utilizar ese sistema por personas que no estén debidamente capacitadas para utilizar este sistema. No tengo más comentarios de lo que sugiere Gamadiel”, concluyó.