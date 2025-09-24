“Si todos los más jóvenes le pusieran las mismas ganas…”: en España destacan a Alexis Sánchez en la derrota del Sevilla

Sevilla no logra encontrar regularidad. El elenco de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo perdió por 1-2 ante Villarreal, en el duelo válido por la fecha 6 de LaLiga, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El tocopillano ingresó al minuto 55 sustituyendo a Chidera Ejuke, mientras que el lateral formado en Colo Colo disputó todo el compromiso por la banda izquierda.

Pese a no ser titular, los medios hispanos valoraron el ingreso del goleador histórico de la selección chilena. Por ejemplo, El Desmarque puntualizó en sus ganas e inteligencia, y lo calificó con nota 5: “Si todos los que son más jóvenes que él le pusieran las mismas ganas, el Sevilla jugaría en Europa. Sabe que cualquier toquecito y cualquier movimiento pueden ser claves para generar algo. Akor Adams evitó que volviera a marcar en el descuento”.

Por su parte, Estadio Deportivo le colocó un 6: “De nuevo de mostró muy activo en el frente de ataque, con asociaciones y apariciones en el área para rematar, disponiendo de dos ocasiones”.

Por último, El Diario de Sevilla se refirió a Sánchez con un breve: “Engarzó juego por la izquierda”.

Suazo también fue destacado

En tanto, Gabriel Suazo también sacó elogios. Estadio Deportivo lo calificó con un 7, entre los mejores: “Se erigió en uno de los principales argumentos ofensivos del Sevilla por su continua presencia en ataque merced a su recorrido en banda y su carácter combativo. Al principio sufrió a la espalda, pero supo rehacerse”.

Foto: Sevilla en X.

Una valoración parecida efectuó El Diario de Sevilla: “En la primera parte fue junto a Januzaj quien tiró para arriba y combinó con sentido, pero tener a Ejuke por delante no le facilitó las cosas”.

Rayo y el Barca

La caída ante Villarreal no es menor para Sevilla, ya que permanecerá con siete unidades y bajará en la tabla de posiciones, en la que actualmente se encuentra décimo, a la espera de que finalice la sexta fecha.

El próximo partido será de visita ante Rayo Vallecano, un rival directo en la medianía de la clasificación, el domingo 28 de septiembre a las 9.00 de la mañana de Chile. Una semana después, tendrá el desafío más duro de lo que va de temporada: recibirá a Barcelona, a las 11.15 del domingo 5 de octubre.