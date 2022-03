Siguen los problemas: La U presenta dos casos de Covid-19 antes del duelo frente a Unión Española

Universidad de Chile no la pasa bien. No solo lleva tres partidos al hilo sin ganar, no solo debió utilizar su tercera opción de sede para recibir a Unión Española, sino que además suma dos casos positivos de Coronavirus, en la antesala del duelo frente a los hispanos.

Los exámenes de antígeno se enmarcan como parte de los protocolos que endureció la ANFP para esta temporada. “Los jugadores presentan un buen estado de salud y, siguiendo los protocolos establecidos, fueron aislados inmediatamente y se mantendrán en constante contacto con nuestra área médica”, expresan desde la U.

También informaron que no hubo contactos estrechos. Sin embargo, siguiendo las medidas, este sábado deberán realizarse otro test de antígenos, para descartar más contagiados dentro del plantel.

“Ya tengo el equipo que va a jugar”

A diferencia de las semanas anteriores, Santiago Escobar dijo este viernes que ya tiene claro que equipo va a parar en la cancha quillotana este domingo. “Tengo el esquema, el once y las posibles variantes”, declaró en conferencia de prensa.

El elenco azul espera que las últimas pruebas antes del encuentro sean negativas en su totalidad, ya que a las bajas de los contagiados, junto a Camilo Moya y Bastián Tapia, expulsados en el clásico, se les suma Mauricio Morales, que presentó molestias en la semana, por lo que más ausencias pesarían mucho en un equipo que ni con plantel completo la ha pasado bien.

“Hoy no es un jugador convocable. Tiene una contractura en una de sus piernas”, contó el director técnico, sobre el jugador de 22 años.

La U enfrenta a Unión Española este domingo a las 18 horas en Quillota, una decisión que costó tomar en la U y que no dejó contentos ni a los rivales.