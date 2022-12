Siguiendo el legado de su padre: Tomás de Gavardo disputará por primera vez el Rally Dakar

La edición 2023 del Rally Dakar tendrá un participante especial entre sus filas. Se trata del piloto nacional Tomás de Gavardo, quien este martes confirmó su presencia en la carrera que se disputa a través de Arabia Saudita y que incluirá un recorrido total de 8.549 kilómetros.

El chileno lo hará de la mano del equipo holandés satélite de KTM oficial, el Bas World KTM Racing Team, en lo que será una aventura que arranca el próximo 31 de diciembre y transformará el golfo pérsico en el epicentro del rally mundial hasta el 15 de enero.

“Es super emocionante que el apellido De Gavardo vuelva al Dakar después de doce (en realidad son trece) años. Desde que nací tengo presente la palabra Dakar en mi consciencia; mi papá siempre se iba todas las navidades a competir por el sueño de conquistar el Dakar y nunca pensé que me iba a tocar hacer lo mismo. Esa pasión que me entregó él desde que era muy pequeño me llevó, poco a poco, a buscar este sueño que llevo trabajando hace muchos años de poder correr mi primer Dakar”, aseguró el motociclista de 23 años.

Llegará a Arabia Saudita tras una temporada de extremos. En agosto sufrió un grave accidente en Illapel y su inscripción al Dakar quedó pendiendo de un hilo, pero tras una rápida recuperación logró cerrar el año con el cuarto puesto en la 55° versión del Baja 1.000 de México.

“La preparación ha sido súper ardua. Muchos meses por el lado del entrenamiento y también por el lado de poder juntar el dinero que ha sido súper complicado para una carrera tan lejos de Chile, como es Arabia Saudita, por lo cual estoy super agradecido de Activo Más por su apoyo, ha sido un granito de arena que me ha permitido poder llegar al inicio de la carrera y a la largada, que es lo más importante”, afirmó tras confirmarse su participación.

De esta forma, el joven chileno buscará replicar lo logrado por una la larga lista de referentes nacionales en el Dakar. Dentro de la competencia más importante del planeta, los nombres de Francisco ‘Chaleco’ López, Pablo Quintanilla, José Ignacio Cornejo y Carlo de Gavardo siguen siendo icónicos entre participantes y fanáticos.