Solari se arrepiente de su frase contra la UC: “Les pido disculpas a los de Católica”

Aún no se apagaba el incendio que provocó el brote de coronavirus en Colo Colo, cuando uno de sus jugadores encendió una nueva fogata.

Y las llamas alcanzaron a llegar a San Carlos de Apoquindo, pues Pablo Solari -en una una conversación a través de la red social Twitch- aseguró que los de la franja “en el Monumental se cagaron”, tras enterarse de que los estudiantiles habían dado vuelta el resultado ante O’Higgins.

Sin embargo, el paso de las horas y la reprobación generalizada del planeta fútbol, hizo retroceder al joven ariete de los albos y durante las últimas horas se retractó de sus dichos en la misma plataforma virtual.

“Lo dije jodiendo, no tengo nada en contra de Católica. Obviamente que los respeto. Lo dije jodiendo. Pero bueno es así... Yo no debí decir nada... ¡Mala mía!”, aseveró en el streaming. Luego agregó que “Le pido disculpas a los de Católica” y reflexionó: “Obvio que se lo tomaron mal, porque la prensa lo sacó mal. No tengo nada que ver con la Católica, por que a los tipos los respeto y no soy nadie para bardear (molestar) a los de Católica”.

Con ello, el joven de 20 años busca poner fin a una polémica que creció, porque precisamente fue él quien anotó el empate en el duelo entre ambas escuadras (desniveló Javier Parraguez) y luego fue elegido la figura del encuentro.

¿Concentración absoluta?

En lo netamente deportivo, tras la realización de exámenes PCR y resultados negativos, la mayor parte del plantel vuelve a los entrenamientos este miércoles 3 de noviembre. Pero, para que no existan recaídas y como una forma de resguardar a los jugadores ante la variante Delta, Blanco y Negro estudia la posibilidad de mantener concentrado el plantel hasta el 14 de noviembre.

La idea es que jugadores y cuerpo técnico estén en un ambiente controlado para enfrentar a Santiago Wanderers (sábado 6 , a las 18 horas), a Deportes Melipilla (miércoles 10, a las 19 horas) y a Curicó Unido (domingo 14 de noviembre, 18:30 horas).

Luego todos serían liberados y se estudiará un nuevo régimen para enfrentar los duelos finales -y decisivos para campeonar- ante Unión Española y Antofagasta.