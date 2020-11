“Solo creo en el trabajo”: la seca respuesta de Quinteros ante el retorno de la ruda al Monumental

Colo Colo vuelve a ganar. No lo hacía desde marzo. En el Cacique recuperan algo de la confianza que habían perdido, sobre todo en casa, donde habían sufrido cinco derrotas consecutivas. La explicación fundamental es futbolística: ante un buen rival, como Antofagasta, los albos mostraron indicios de recuperación e incluso pudieron conseguir una diferencia más amplia. Hay otra, sobrenatural: al costado del arco norte reapareció la ruda, una planta que se asocia al alejamiento de los males y que ya estuvo en ese lugar en la gestión de Pablo Guede.

Gustavo Quinteros prefiere desviar la atención respecto de la presencia de la hierba. “Solo creo en el trabajo”, dice el estratega al CDF una vez terminado el choque frente a Antofagasta, descartando una eventual ayuda externa. Y agrega: “Desde que llegué aquí he dicho que necesitamos mucho trabajo y ese es el camino".

“Soy un tipo que solo pienso en trabajar. Creo en el trabajo y lo vengo diciendo desde que llegué. Hoy corrieron noventa minutos y fueron mejores que el rival. De todo lo demás, que pueda hacer pensar en cosas que no son de trabajo, no me meto en esos temas”, remarca más tarde.

El estratega sí se refirió con más profundidad al nuevo ambiente en el club. “Liberamos a los jugadores de un montón de cosas, y temas negativos, que los jugadores sin querer, perdían la concentración. Hoy jugaron muy bien", explica. “Toda esta semana larga, los jugadores trabajaron muy bien. Y físicamente están muy fuertes. Tenemos cuatro o cinco jugadores afuera, pero el esfuerzo que hicieron y la preparación ha sido importantísima. Enfrentamos a un rival que juega muy bien”, añade.

“Lo ganamos porque jugamos con la misma intensidad, las mismas ganas del partido anterior, donde nos equivocamos dos veces y nos hicieron dos goles”, sintetiza respecto de la victoria sobre el equipo nortino. “No le dimos ninguna posibilidad al rival y eso es fruto del trabajo. Es algo que merecíamos, por el trabajo de los jugadores. En el segundo tiempo tuvieron más posibilidades ellos, porque arriesgamos mucho, pero creo que Colo Colo fue un justo vencedor”, sentencia.

“Ahora sí están para jugar noventa minutos. Yo había dicho que antes no estaban y ahora sí. No dejamos espacios, provocamos el error, generamos muchas situaciones por los costados. Sabíamos que el rival tiene extremos ofensivos que no vuelven a marcar. Hemos trabajado así. Nos faltó un poquito de precisión, pero creo que Colo Colo fue un justo ganador”, insiste.

“Después de un mes de entrenamientos, y lo dije antes, los jugadores estaban preparados para correr todo el partido, presionar al rival. Presionamos alto, no les dejamos tener la pelota. A partir de una buena preparación, pueden pensar en mejorar lo futbolístico. De acá en más, todos los jugadores estarán preparados. Cuando vuelvan Blandi, Mouche, Fernández o Bolados quizás no van a estar para los 90 minutos, pero quizás sí para los que se les necesite. Si no hubiésemos ganado, igual habría quedado satisfecho”, amplía el estratega.