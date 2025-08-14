Solo uno llegó: Clark invita a Milad y Yunge a ver a la U en el Nacional tras polémica reunión entre Tobar, ANFP y Mosa

El duelo entre la U e Independiente de Avellaneda, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue una gran oportunidad para que la dirigencia de Azul Azul jugara su propio partido. En las tribunas del Estadio Nacional se pudo ver al presidente de la sociedad anónima estudiantil, Michael Clark, junto al timonel de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad.

Y lo que aparentaba ser una simple invitación de cortesía, por la importancia del cotejo, era en realidad la respuesta de los estudiantiles a la polémica reunión que sostuvieron el jefe de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, y el secretario general de la sede Quilín, Jorge Yunge, con el mandamás de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, durante la jornada de este martes, en el estadio Monumental.

Pese a que Clark invitó a Milad y a Yunge, solo el presidente de la ANFP llegó hasta Ñuñoa. Testigos del encuentro señalaron a El Deportivo que la máxima autoridad de Azul Azul le hizo saber su inquietud al curicano por la cita del jefe de los jueces con Mosa, ya que pese a que Tobar explicó que se reuniría con todos los dirigentes del fútbol chileno, al Centro Deportivo Azul no ha llegado ninguna solicitud.

La respuesta de la máxima autoridad de la ANFP no se hizo esperar pues le detalló que en Quilín dicha situación generó “sorpresa” y también “molestia”, pues se debió hacer de otra forma y con información detallada para todos, para así no generar la suspicacia que la cita ha tenido en los diferentes estamentos de la actividad.

Contestación que Clark recibió con conformidad y espera que no sea tema para el duelo que su oncena sostendrá con el Cacique el próximo 31 de agosto, pues cabe recordar que la relación de los albos con los hombres de negro no ha sido buena en esta temporada, prueba de ello que Arturo Vidal había fustigado la actuación de Felipe González en el empate de su escuadra ante Everton, incluso con groserías de por medio, que el juez consignó en el informe que hizo llegar al Tribunal. Además, el técnico del actual campeón, Jorge Almirón, llegó a hablar de ‘robo’ en el Superclásico anterior, que arbitró Piero Maza y luego, retrocedió y se disculpó.

Pero la versión oficial es que los personeros que concurrieron al reducto del Cacique fueron a explicar los criterios referiles que se impulsará la Comisión de Árbitros. “Esta reunión fue pactada en el seminario que se realizó en Viña del Mar, donde nosotros como Comisión Arbitral hicimos una presentación delante de todos los clubes y pusimos a disposición una serie de inducciones para todos los dirigentes, presidentes y distintos directorios de cada equipo para darles a entender también la línea de interpretación que nosotros tenemos como arbitraje y dilucidar también algunas dudas técnicas que ellos puedan tener”, explicó Tobar e insistió en que lo harán con todos las instituciones de la Liga de Primera.