Tania Zeng suma a una invitada de lujo para su Training Camp de Tenis de Mesa en Ñuñoa

Tania Zeng se despidió en la ronda de 16 en el individual femenino del tenis de mesa de Santiago 2023. Foto: Javier Vergara/ Santiago 2023 vía Photosport

El Training Camp de Tenis de Mesa by Electrolit, liderado por Tania Zeng, sumó a una invitada de lujo: Berta Rodríguez, una de las mejores tenimesistas de la historia de Chile, dirá presente este sábado 23 de agosto en el Polideportivo de Ñuñoa.

Ambas deportistas volverán a encontrarse luego de la participación de Zeng en la Copa de Renca 2025, donde fue invitada por Rodríguez —quien defendió a Chile en cuatro Juegos Olímpicos— para liderar una clase con los niños participantes del evento. En esa ocasión, realizaron una demostración de juego frente a competidores y autoridades locales.

“Ese día tuve la oportunidad de compartir con una histórica tenimesista nacional, a quien quiero y admiro mucho. Y este fin de semana volveremos a encontrarnos para enseñar nuestro deporte que tanto queremos”, señaló Zeng.

La cita es este sábado en el Polideportivo de Ñuñoa, donde jugadores de todas las edades y niveles podrán disfrutar de una jornada completa de tenis de mesa: 6 horas de entrenamiento, torneo relámpago, kit de bienvenida con polera oficial, hidratación Electrolit y tips y secretos de juego.

Al finalizar la jornada, los participantes podrán poner a prueba lo aprendido y vivir la experiencia única de jugar contra la medallista panamericana, quien también firmará autógrafos y compartirá muchas sorpresas más.

“Más que un entrenamiento, será una experiencia para disfrutar el tenis de mesa desde adentro, aprender y pasarlo bien”, aseguró Zeng, en la recta final de su primera clínica del año.