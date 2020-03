Técnico de Tabilo y Barrios: “Lo bueno es que son muy adaptables a las superficies”

Guillermo Gómez (39) es uno de los entrenadores chileno del momento. Es el responsable de conducir a Alejandro Tabilo y Tomás Barrios, los dos singlistas titulares de Chile ante Suecia y que viven un gran momento. “Ha sido un extraordinario comienzo, increíble. No sé si me lo esperaba, pero uno siempre tiene la esperanza por el trabajo que hacemos con ellos”, dice el técnico desde la academia Alto Tenis.

¿Qué siente al ver a sus dos pupilos con singlistas titulares ante Suecia?

Un sueño para uno, que partió desde jugador no muy conocido a entrenador. Han sido 15 años de trabajo, para poder tener al uno y dos del equipo. Es un orgullo verlos en la Davis.

¿Cómo los ve para la serie?

Ellos son muy adaptables a las superficies, la semana pasada jugaron en arcilla y lo hicieron de buena forma. Lo importante va a ser verlos cómo reaccionan frente a su debut. Están súper contentos y agradecidos del equipo técnico. Creo que será una muy buena serie para Chile.

¿Cómo ve a los Ymer?

He visto muchos partidos de ellos. Elías ha estado lesionado en el último tiempo, Mikael está top 100 y tienen gran nivel, pero creo que Tomás y Alejandro se están acostumbrando a jugar ese nivel y yo creo que pueden dar una muy dura batalla y ojalá traerse la victoria.

En dobles, Barrios y Tabilo vienen muy bien.

Se complementan muy bien y tienen una muy buena relación y eso ayuda bastante en el dobles. Creo que tienen grandes chances en los cinco puntos.

¿Cómo se maneja la ansiedad del debut?

Nicolás Massú tiene vasta experiencia en eso, sin duda van a tener un apoyo importantísimo de él. Por parte mía, hablarles mucho, saber cómo se sienten y ayudarles a la distancia.

¿Cómo ha sido el trabajo físico que ustedes han hecho con Tabilo y Barrios?

Este año hemos podido trabajar muy bien, en el sentido de que Tomás no ha tenido molestias y en que Alejandro se ha portado increíble desde su responsabilidad como atleta. Entonces, ha habido frutos que en otros años no los podíamos tener por su parte física. Hoy día están trabajando muy bien con Carlos Burgos y están viajando con un equipo de kinesiólogos. Tomás está con un estado físico que no tenía antes por sus molestias en la espalda, que creo que son parte del pasado. Eso nos va trayendo mucha más tranquilidad.

¿Cuál es la proyección que hacen como cuerpo técnico?

Tenemos un equipo súper amplio, humilde y trabajador. Somos casi 12 personas que trabajamos con ellos y toda la academia. Tengo un buen soporte de gente que me ayuda, que está con ellos y tiene una muy buena relación y que están desde que empezamos de cero con ellos. Y hasta el momento no hemos tenido ningún problemas con los calendarios que tiene cada uno.