Temores del 88: la última vez que Colo Colo estuvo en puesto de descenso

El torneo acaba de empezar, o de recomenzar, pero Colo Colo lo vive con sudores. A las puertas del Superclásico, está a tres puntos del colista, un escenario incómodo e inhabitual para quien nunca ha descendido. La última vez que el Cacique ocupó plaza de descenso directo fue en la fecha 15 de 1988.

Los albos muestran un 29,2% de rendimiento. Con Gualberto Jara al mando, tras la destitución de Mario Salas en la quinta fecha, es del 44,4%. “Es para preocuparse. Hay que reconocerlo”, grita el histórico Leonel Herrera.

Y justifica sus temores: “Colo Colo no tiene un plantel fuerte, que genere la esperanza de que se recupere y empiece a ganar partidos. Se fueron jugadores importantes como Valdivia y Valdés y no los han suplido. Dejaron espacios vacíos difíciles de llenar. Lo mismo que cuando se fue Baeza. En vez de potenciar, debilitan. Se puede llegar a pelear los últimos puestos. Es una preocupación real. Es un equipo muy irregular. No se puede descartar de plano nada”.

El exdefensor discute, también, la permanencia de Jara: “Gualberto Jara es buena persona, es un buen técnico quizás para las inferiores, pero no para estar al mando de Colo Colo. Y menos en estas circunstancias. Los dirigentes deben dejar las rencillas de lado y contratar a Borghi. A esto hay que darle un giro. No vaya a ser que después le echemos la culpa de lo que pase a Gualberto o que sea muy tarde para reaccionar”.