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    “Tenían todo para llevarse la victoria”: en Uruguay critican a Nacional por el agónico empate de Coquimbo

    Los medios charrúas no quedaron conformes con la igualdad 1-1 en el Francisco Sánchez Rumoroso, por la Copa Libertadores.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Coquimbo Unido en X.

    Al minuto 90+5’, Coquimbo caía por la cuenta mínima y buscaba desesperadamente el empate ante Nacional en el Francisco Sánchez Rumoroso, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Un remate de Lucas Pratto, cayéndose, provocó la estirada del meta visitante Ignacio Suárez, quien atajó el balón, pero dio un rebote corto que fue aprovechado por el defensor Manuel Fernández, que fue más rápido y con un potente remate marcó el definitivo 1-1. Este resultado y, sobre todo, esta jugada, desató las críticas de la prensa uruguaya.

    Medios como El Observador fueron lapidarios con el Bolso y con su arquero por no abrochar los tres puntos ante el elenco de Hernán Caputto: “Se le escapó el partido en la hora al tricolor por un error de Ignacio Suárez por Copa Libertadores. Los dirigidos por Jorge Bava tenían todo para llevarse la victoria, pero en la última jugada, una mala atajada del arquero que dio rebote, le dio la igualdad al rival”.

    Un análisis parecido, aunque no tan categórico, hizo diario El País: “El Bolso tuvo altibajos en su rendimiento, por momentos sacó a su rival del área, pero en otros sufrió las pelotas que cayeron sobre el arco defendido por Ignacio Suárez. Precisamente el arquero tricolor fue protagonista porque así como evitó varios goles, también falló en una de las últimas luego de que se le escapara la pelota de las manos y dejara el gol servido para el empate final”.

    Foto: Photosport

    Lo que viene en el Grupo B

    Cabe destacar que tanto los Piratas como los charrúas forman parte del Grupo B de la Copa Libertadores, el que también integran Deportes Tolima de Colombia y Universitario de Perú.

    La primera fecha ha demostrado que es una de las zonas más pareja de la competencia, ya que, además del empate en Coquimbo, este martes peruanos y colombianos igualaron sin goles, por lo que actualmente los cuatro clubes están con un punto.

    El próximo partido del vigente campeón chileno será de visita ante Universitario, el martes 14 de abril a las 22.00 horas de Chile. Ese mismo día, Nacional recibirá a Tolima en Montevideo.

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