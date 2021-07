Todo se definirá en el cierre: Los Grimalt luchan pero siguen sin saber de victorias en Tokio

Se complica el objetivo de pasar de grupo para los primos Grimalt. Lucharon ante Polonia, pero terminaron cayendo dos sets a cero frente a la sexta mejor dupla del planeta. El viernes se juegan la vida ante a Marruecos. Solo una victoria puede meter a Marco y Esteban en la siguiente ronda.

Los chilenos se jugaban gran parte del sueño de pasar de ronda en este partido, por eso era clave comenzar ganando, algo que lamentablemente no se pudo dar. Los europeos pisaron la arena y mostraron sus credenciales de inmediato, no por nada son la sexta mejor dupla del mundo. En ese primer set la dupla criolla casi siempre estuvo en desventaja, peleando desde atrás, pero con convicción. No titubearon cuando estaban 3-6 ni cuando estuvieron 10-14. Punto a punto fueron trabajando para igualar las acciones. Algo que se consiguió en el 14-14, el mejor momento de los primos en ese parcial.

Pero tras esa remontada, volvió la superioridad europea. Todo lo trabajado quedó en nada cuando la dupla polaca cerró el set por 21 a 17. Lo apretado del encuentro, hacía que las oportunidades desaprovechadas por los Grimalt dolieran bastante.

Pese a ese golpe, el partido estaba ahí y Marco y Esteban lo sabían. Eran detalles los que los separaban, por lo que era clave empezar bien el segundo. Punto a punto fueron repartiéndose castigos. La diferencia siempre era minina, agregando en cada golpe más dramatismo.

El problema fue que tras el 11 iguales, la balanza se desniveló. Ahí Polonia volvió a prevalecer. Sacaron una ventaja de tres puntos, que fue imposible de acortar en su totalidad. Los Grimalt lucharon, pero sin recompensa, cayendo de forma definitiva tras perder el segundo parcial por 21 a 18.

Ahora deben aferrarse a un milagro para seguir soñando con clasificar. Los primeros dos puestos del grupo son inalcanzables y solo pueden ilusionarse con meterse como mejores terceros. Algo que dependerá exclusivamente de lo que puedan hacer ante Marruecos y de muchos otros resultados. Aún la mayoría de los países no juegan su segundo partido, por lo que no se sabe con exactitud que necesitan los primos para avanzar. Eso sí, lo más importante es ganar el viernes. Sin eso, nada sirve.

Sigue el minuto a minuto de los Juegos Olímpicos, aquí.