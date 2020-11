Tras 14 años, el Arsenal vence al Manchester United en Old Trafford

Debieron pasar 14 años y un virus mundial para que el Arsenal volviera a asaltar Old Trafford. El proyecto de Mikel Arteta toma fuerza con este escueto 1-0 sobre el irregular cuadro de Ole Gunnar Solskjaer, que en Champions League asombra y deleita, pero que en la Premier League ni siquiera sabe de triunfos en casa.

No fue el mejor de los espectáculos pese a la historia de este duelo. El Arsenal llegaba al Teatro de los Sueños con dos derrotas seguidas por la cuenta mínima, mientras que el United y su mala campaña en casa no daban certeza alguna. Además, su historial de local contra equipos londinenses no era el mejor: empate reciente con el Chelsea y una derrota por 1-6 ante el Tottenham. Incluso el Crystal Palace también supo de triunfos en Manchester.

Así las cosas, los Gunners supieron dominar el partido a punta de posesión y buen toque. Manejaron el juego aunque no disfrutaron de claras ocasiones de gol. Los Diablos Rojos, en tanto, basaron su plan en la potencia de sus delanteros, apostando a lo que pudiese hacer Rashford o Greenwood en un contragolpe.

No hubo demasiada acción en el primer tiempo. El United contó con solo un tiro al arco, mientras que la visita, ninguno. No obstante, en el complemento los atacantes se soltaron y comenzaron a encontrar la portería rival.

A los 69′, una imprecisa entrada de Pogba sobre Bellerín dentro del área marcó el destino del partido. El penal fue indiscutible. Aubameyang se encargó de cobrarlo y así cortar una racha de cinco partidos sin marcar en la Premier League.

La mala campaña deja al United en la 15° posición, con apenas siete unidades.