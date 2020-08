Tres zonas para impedir el acceso de hinchas: así será el plan de seguridad en el retorno del fútbol

Este fin de semana vuelve el fútbol chileno. Sin público en las tribunas, como ha sido establecido en función de las estrategias preventivas respecto del coronavirus. Ese factor es clave para el regreso de la actividad. Y en él se han enfocado Carabineros, Estadio Seguro y la ANFP. La idea es evitar que los fanáticos se acerquen a los estadios en que se estén disputando encuentros para evitar escenas complejas y hasta bochornosas, como las que se dieron hace algunos días en Perú, cuando se produjeron incidentes antes del encuentro entre Cantolao y Universitario en la jornada que iba a marcar el reinicio del torneo local y obligaron a suspenderlo, o en Portugal, donde el bus del Benfica fue atacado por sus propios barristas, en junio.

La policía uniformada ya tiene claras las medidas que adoptará para impedir que los aficionados más porfiados puedan aproximarse a los recintos deportivos. “Habrá un fuerte énfasis en el control del exterior. Los equipos tendrán vías de desplazamientos que serán definidas entre el jefe de servicio y el jefe de seguridad del club. En Santiago hay confinamiento el fin de semana. Eso es muy importante. Solo podrán concurrir los acreditados. En el exterior no puede haber concentración ni desplazamiento de personas. Carabineros hará doble control.. El llamado a la gente del fútbol a no acercarse a los estadios. No está permitido ingresar ni concentrarse en el exterior”, enfatiza a La Tercera el coronel Fernando Burgos, jefe del Departamento COP, Eventos Masivos y Fútbol Profesional de la institución, encargado de la seguridad de los espectáculos deportivos.

Los dispositivos se vienen trabajando hace bastante tiempo, desde que comenzó a visualizarse como una opción concreta el retorno del fútbol. Se han desarrollado mesas de trabajo, Carabineros se ha interiorizado de los protocolos sanitarios que ha dispuesto la ANFP y se les ha trasladado información a los clubes, quienes deberán reforzar la estrategia policial con guardias, tal como si se permitiera el ingreso de aficionados. “Partimos con la mayoría de los lugares en cuarentena. En ese escenario, quien esté en la calle debe contar con el respectivo permiso. Con Carabineros hay una planificación y coordinación a nivel nacional. Cada prefectura debe realizar una. Con los clubes hemos tenido reuniones de coordinación. Lo nuestro es el control de acceso”, añaden en Estadio Seguro.

Tres zonas de seguridad

El coronel Burgos explica parte del dispositivo. “Habrá tres zonas, Carabineros tendrá presencia en las tres. Somos parte del protocolo sanitario. No puede ser un despliegue normal, porque las variables operativas son distintas. La Zona 1 es la cancha, la zona 2 es la tribuna y la 3 es la que se ubica entre la boletería y el vértice del coliseo. Estadio Seguro nos entregó información respecto de los estadios autorizados y en base a ella trabajamos”, sostiene el oficial.

En los accesos y el interior de los estadios también habrá guardias, de acuerdo a las disposiciones legales. Esta vez, sin embargo, el apoyo de Carabineros será más evidente.

Los buses que trasladen a los respectivos planteles contarán con escolta policial y se desplazarán por rutas que estarán coordinadas previamente. “También habrá servicios preventivos en los lugares de concentración. Ya tenemos la información de las llegadas y salidas de las ciudades, a los hoteles, a los campos de entrenamiento y, por supuesto, a los estadios. Eso nos ha permitido dimensionar la información para procurar que no haya problemas”, añade Burgos.

La magnitud de los operativos estará relacionada con indicadores como las características de los hinchas de las escuadras que se enfrenten, “Todos los estadios son importantes, pero hay indicadores operativos que indican la magnitud del operativo. El antecedente histórico de los hinchas es un indicador. Colo Colo, por ejemplo, tiene una gran convocatoria, por lo que podría pensarse que lleguen algunos de sus hinchas. La idea es que no lo hagan”, sostiene.

Información internacional

La especificidad de la situación ha llevado a Carabineros a pedir referencias. Las experiencias en Europa y en algunos países sudamericanos han resultado importante en el diseño de las estrategias que se implementarán para evitar problemas. El caso peruano, por ejemplo, fue analizado en profundidad. “Estamos al tanto de lo que sucedió y, obviamente, la idea es evitar que eso ocurra acá. Lo mismo para los problemas que hubo en algunos países europeos”, sostiene Burgos.

Otra medida que adoptó Carabineros en el mismo sentido fue comunicarse con distintas unidades policiales de países del Viejo Continente para interiorizarse del desarrollo de sus planes. “Pedimos antecedentes a Europa e hicimos los seguimientos correspondientes a distintas situaciones que han ocurrido”, concluye el oficial.