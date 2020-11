Tribunal de Disciplina no castiga a Valdivia y deberá reprogramarse su partido con Cobreloa

Hay resolución en el caso del partido postergado entre Cobreloa y Valdivia, por la Primera B. La primera sala del Tribunal de Disciplina determinó que el Torreón no cometió una falta al no presentarse por temas de fuerza mayor, con lo cual el duelo a disputarse en Calama deberá reprogramarse.

El partido entre mineros y sureños, correspondiente a la fecha 18 de la Primera B, no se llevó a cabo el pasado 8 de noviembre porque el plantel de Valdivia no se presentó ante un brote de coronavirus, lo cual provocó que no tuvieran la autorización sanitaria para viajar a la Región de Antofagasta. De igual manera, Cobreloa salió a la cancha y se formó en la misma.

“Considerando los antecedentes que obran en autos; esto es, el informe arbitral del partido en cuestión, las alegaciones del Club de Deportes Valdivia y los documentos presentados, este Tribunal resuelve que el Club de Deportes Valdivia no se presentó a disputar el encuentro antes mencionado por razones de fuerza mayor al existir una resolución expresa de la autoridad sanitaria en orden a disponer la cuarentena de la totalidad del plantel. Así las cosas, este Tribunal considera que no se configura ninguna causal que conlleve la imposición de alguna sanción al Club de Deportes Valdivia, ordenándose el archivo de los antecedentes”, dice la resolución del Tribunal.

Los valdivianos son los colistas de la tabla ponderada, la cual determina el descenso a la Segunda División. Hoy están bajando.