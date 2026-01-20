Tuvo que ser atendido rápido: la caída de Clemente Montes que lo dejó con serios problemas en la mano

Universidad Católica comienza la temporada este martes. En Sausalito se enfrentan a Huachipato, en el inicio de la Supercopa 2026. En los primeros minutos ambos elencos mostraron bastantes imprecisiones. Una de las acciones que más llamó la atención fue la accidentada jugada por la que Clemente Montes tuvo que ser atendido en la cancha.

Pasados los 10 minutos, el puntero cruzado saltó en un balón dividido contra el defensor Maicol León. Sin embargo, el futbolista acerero no brincó y movió al atacante, que cayó hacia afuera de la cancha con todo el peso de su cuerpo en una de sus manos, frente a la tribuna preferencial y a metros de las bancas de suplentes.

Pese a que se quería integrar rápido, Montes tuvo que salir del campo para que le revisaran la mano. En ese momento le comenzaron a acomodar los dedos en plena cancha, mientras hacía gestos de dolor, tirado otra vez en el piso.