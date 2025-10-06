UEFA autoriza que el duelo de liga entre Villarreal y Barcelona se juegue fuera de España

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) aprobó la idea de que el duelo entre Villarreal y Barcelona se juegue fuera de España, así como el de AC Milan contra Como. En específico el partido se llevará a cabo en Miami, Estados Unidos.

El visto bueno fue entregado de manera excepcional tras la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA desarrollado el mes de septiembre en el que se realizaron diversas consultas a las partes interesadas con el fin de evaluar el alcance de las implicaciones del asunto.

Allí quedó en evidencia la falta generalizada de apoyo que habían expresado los aficionados, competencias, clubes y jugadores de otras instituciones del Viejo Continente para que los partidos fueran trasladados al extranjero.

Sin embargo, debido a que el marco regulatorio de la FIFA no tiene una postura detallada de qué hacer en estos casos, el Comité Ejecutivo acabó por aprobar, con carácter de excepcional, la solicitud.

Además se comprometieron para garantizar que las futuras normas preserven la integridad de las competiciones nacionales para sostener el lazo entre los clubes, los hinchas y las comunidades locales.

“Los partidos de liga deberían jugarse en casa; cualquier otra medida privaría de derechos a los aficionados fieles y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones. Nuestra consulta confirmó la magnitud de estas preocupaciones. Quisiera agradecer a las 55 federaciones nacionales su compromiso constructivo y responsable en un tema tan delicado”, expuso el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin al anunciar la decisión.

“Si bien es lamentable tener que suspender la celebración de estos dos partidos, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente“, advirtió.

”Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol siga anclado en su ámbito local”, añadió.

Una nueva competencia que escapa de España

La medida tomada recuerda otra que se ha desarrollado en los últimos años en relación con el fútbol hispano. Se trata de la Supercopa de España que desde 2020 se viene desarrollando en Arabia Saudita.

En 2019 Luis Rubiales, en ese entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, acordó llevar la competencia al país árabe a cambio de 240 millones de euros a repartir entre la Federación, los clubes e intermediarios.

Si bien el primer contrato acababa con la realización de la edición 2024-25, en 2022 se hizo una renovación automática y se añadieron otras seis ediciones hasta 2030 por cerca de 30 millones de euros al año.

De hecho, hace una semana se confirmó que Yeda será la ciudad que ejercerá como sede de la Supercopa de España 2026, siendo la segunda vez consecutiva y tercera vez en la historia que lo hará.

El Alinma stadium, también conocido como estadio Al Jawhara albergará los tres partidos de la competencia entre el miércoles 7 y el domingo 11 de enero.

Las semifinales enfrentarán por un lado a Barcelona y Athletic de Bilbao, mientras que del otro lado estarán Atlético de Madrid y Real Madrid.