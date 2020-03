“Un paso atrás”: Infantino reclama como salvavidas del fútbol acortar los calendarios

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio una entrevista a La Gazzetta dello Sport en la cual analizó la delicada situación del fútbol mundial, paralizado por el coronavirus. Declaró que la única manera de salvar la actividad de los efectos “irreversibles” de una crisis que amenaza en sumergirlo en una recesión es acortando los calendarios de las competencias, en épocas cuando se han multiplicado los torneos ya sea de clubes o de selecciones.

“Solo nosotros, la FIFA, hacemos solidaridad mundial. El Mundial de Clubes y la Copa del Mundo son la única fuente de ingresos para la mayoría de las federaciones. Sin estos torneos, en cientos de países no existirían campeonatos, ni canteras, ni fútbol femenino, ni campos. Retrasar el Mundial de Clubes provoca una pérdida de cientos de millones a la FIFA y a todas las federaciones”, declaró el máximo directivo del fútbol global.

Debido al Covid-19, el nuevo Mundial de Clubes que se iba a jugar en China a mitad de 2021 se pospuso, en beneficio de acomodar la Eurocopa y la Copa América en esa fecha. La FIFA cedió su producto estrella y ahora Infantino plantea una respuesta: acortas los calendarios.

“Hablaremos con confederaciones, federaciones, ligas, clubes, jugadores. Seguro que todos están dispuestos a dar un paso atrás como lo hemos dado nosotros. El fútbol se arriesga a entrar en recesión. Hay que hacer una valoración del impacto económico global de la crisis. Ahora es difícil. No sabemos cuándo regresaremos a la normalidad. Pero miremos las oportunidades que se no ofrecen. Quizás podamos reformar el fútbol mundial dando un paso atrás. Con formatos distintos. Menos torneos pero más interesantes. Tal vez con menos equipos, pero más equilibrados. Menos partidos para proteger la salud de los jugadores, pero más competidos. No es ciencia ficción. Hablemos… pero salvemos todos juntos al fútbol de una crisis que amenaza con ser irreversible”, sentenció.