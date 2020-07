Una máquina de vueltas olímpicas: los 32 títulos de Cristiano

Cristiano Ronaldo sumó un nuevo trofeo a su vitrina personal. El delantero de la Juventus, conjunto que consiguió este domingo su novena Serie A consecutiva, alcanzó el título número 32 en su carrera como futbolista profesional. Un palmarés que tiene de todo. Copas con la selección de Portugal y con cada uno de los clubes en los que ha militado. Uno de los mejores atacantes de la historia del fútbol, quien, además, se ha mantenido compitiendo al máximo nivel pese a sus 35 años.

En el Sporting de Lisboa, cuando apenas empezaba a mostrar sus cualidades al mundo, el ariete levantó su primer trofeo: la Supercopa de Portugal de 2002. Esa fue su única conquista con la escuadra en la que se formó y desde la cual fue traspasado al Manchester United, donde, entre 2003 y 2009, festejó 10 copas: 3 Premier League, 2 Community Shield, 2 Copas de La Liga, 1 Champions League y 1 Mundial de Clubes.

Tras sus buenas actuaciones en la liga inglesa, el portugués firmó, en 2009, por el Real Madrid, uno de los mejores equipos el mundo. Su paso por España fue notable. Con los merengues, logró 16 coronas: 2 ligas locales, 2 Copa del Rey, 2 Supercopa de España, 4 Champions, 3 Supercopa de la UEFA y 3 Mundiales de Clubes. El atacante fue uno de los protagonistas de uno de los mejores momentos en la historia de ese equipo.

Desde su llegada a la Vecchia Signora, en 2018, Cristiano, quien registra 63 goles con su actual escuadra, ha conseguido 3 títulos. Obtuvo recientemente su segundo Scudetto. A eso, se le suma una Supercopa de Italia, la cual celebró en enero de 2019, luego de que su equipo venciera en final por la cuenta mínima al Milan con tanto de CR7. Con la selección portuguesa, en tanto, tiene otras dos copas: 1 Eurocopa y 1 UEFA Nations League.

En cuanto a distinciones individuales, el ariete de la Juve registra 20: 5 Balones de Oro, 1 Golden Boy, 1 FIFA World Player, 1 premio The Best de la FIFA, 2 Onze d’Or, 4 UEFA Best Player in Europe award, 1 Puskás y 4 Botas de Oro.

Aunque la temporada en Italia aún no termina y restan dos fechas para el fin de la liga, el delantero podría conseguir otro logro personal. Está luchando palmo a palmo con Ciro Immobile, de la Lazio, por ser el máximo anotador en una edición la Serie A. El récord le pertenece al argentino Gonzalo Higuaín, quien marcó 35 veces en la temporada 2015/2016. Con su gol de este domingo, Cristiano quedó a tres dianas de igualar al italiano, quien lidera como el mejor artillero con 34 conquistas. Con sus 31 dianas, acaba de igualar el mejor registro de un jugador de la Juventus en el certamen. La máquina de las 32 vueltas olímpicas sigue sumando. Y va por más.