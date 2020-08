Una noche decisiva en la NBA: cuatro equipos por el último cupo en playoffs

Si hay algo que no ha faltado en la burbuja de Orlando ha sido emoción. El retorno de la NBA tras la pandemia significó la vuelta del básquetbol del más alto nivel y con partidos que no decepcionaron. Y como tal, el desenlace de la temporada regular no podía ser distinto: Portland, Memphis, Phoenix y San Antonio disputan el último pasaje a los playoffs.

En la Conferencia Oeste ya están Lakers (1°), Clippers (2°), Nuggets (3°), Thunder (4°), Rockets (5°), Jazz (6°) y Mavericks (7°) clasificados a la postemporada. Resta definir el octavo cupo, que saldrá del play-in que jugarán el fin de semana quienes terminen octavo y noveno de la tabla, lugares que disputarán hoy los Trail Blazers (8°), Grizzlies (9°), Suns (10°) y Spurs (11°).

A diferencia del Este, donde ya están definidas las parejas, la lucha de estos cuatro equipos se da porque entre ellos no hay más de cuatro victorias, distancia necesaria para clasificar según las reglas establecidas para el retorno. Por eso la importancia recae en ganar el octavo lugar, pues el repechaje ante el noveno se jugará de todas maneras, independiente de quien avance. Y como es una serie a no más de dos juegos, si el mejor ubicado en la tabla gana el primer partido ya estará en playoffs.

Entonces, ¿qué tiene que pasar? Para que Portland se mantenga octavo, debe ganarle a Brooklyn o que los cuatro aspirantes pierdan. Si caen y Memphis derrota a Milwaukee, los Grizzlies, que solo han tenido un triunfo en la burbuja, ocuparán el puesto. Si ambos triunfan, el orden de la tabla se mantiene, clasificando los dos al repechaje.

Phoenix, por su parte, ha tenido un gran desempeño y están invictos desde el retorno. Eso sí, no dependen de si mismos para avanzar, ya que igual ganando necesitan que Portland o Memphis caiga. Y si pierden los dos, serán octavos.

Los más complicados son los de San Antonio, que necesitan ganar y soñar con una derrota de los otros tres para ser octavos. O triunfar y que pierdan dos de los rivales para avanzar como novenos.

En cambio, la parte alta de la Conferencia Oeste tiene un claro dueño. Los Angeles Lakers de LeBron James, acompañado por el gran desempeño de Anthony Davis, avanzaron a la postemporada después de seis años y siendo líderes, algo que no sucedía hace una década.

En el Este dominan los Bucks del suspendido Giannis

La Conferencia Este definió sus duelos de playoffs luego de los partidos que se jugaron el miércoles. Toronto Raptors (2°) derrotó 121-125 a Philadelphia (6°) y aseguró el segundo puesto de la tabla. Enfrentará a Brooklyn Nets (7°) en postemporada.

Por otro lado, Indiana (5°) le ganó 104-108 a Houston, que ya tenía asegurado el quinto lugar del Oeste. Enfrentarán a Miami (4°) en playoffs. Eso sí, la posición final de estos dos equipos podría cambiar dependiendo de quién gane el duelo entre ellos, que se disputará el viernes y será el cierre de ambos en la temporada regular.

En la cima quedaron los Bucks (1°), que tuvieron un irregular andar por la burbuja y que no podrán contar con su figura, Giannis Antetokounmpo, en el último juego de esta fase, por pegarle un cabezazo a Moe Wagner de Washington (11°). Una buena noticia, tal vez, para su rival de esta tarde, Memphis, en la lucha que llevan en el Este. Giannis podrá volver ante Orlando (8°) en el inicio de los playoffs.

Jueves 13 de agosto

12.00 Celtics vs Wizards

13.30 Lakers vs Kings

16.00 Grizzlies vs Bucks

16.00 Suns vs Mavericks

18.30 Jazz vs Spurs

21.00 Nets vs Trail Blazers

21.00 Magic vs Pelicans

Viernes 14 de agosto

13.30 Raptors vs Nuggets

16.00 Pacers vs Heat

18.30 Clippers vs Thunder

21.00 Rockets vs 76ers

Playoffs

Conferencia Este

Milwaukee Bucks (1°) – Orlando Magic (8°)

Boston Celtics (3°) – Philadelphia 76ers (6°)

Toronto Raptors (2°) – Brooklyn Nets (7°)

Miami Heat (4°) – Indiana Pacers (5°)*

*El lugar definitivo saldrá tras el partido entre ambos del viernes.

Conferencia Oeste

LA Lakers (1°) – Blazers, Grizzlies, Suns o Spurs

Oklahoma City Thunder (4°) – Houston Rockets (5°)

LA Clippers (2°) – Dallas Mavericks (7°)

Denver Nuggets (3°) – Utah Jazz (6°)