Una oferta baja y el llamado clave de Leo Valencia: la historia del fichaje de Eduardo Vargas en Audax que golpea a la U

El teléfono de Eduardo Vargas sonó muchísimas veces en los últimos días. Uno de los primeros llamados que recibió tras salir de Nacional de Montevideo fue el de Gustavo Álvarez, técnico de Universidad de Chile. El argentino fue muy claro al decirle que lo quería en el equipo y que lo esperaba lo más pronto posible. Y cómo no, si al DT le habían asegurado que el acuerdo con el jugador era inminente, que era un trámite, que solo faltaba la firma.

Efectivamente, era solo cuestión de tiempo que los caminos de Turboman y la U volvieran a encontrarse: el deseo del futbolista era regresar al club donde cosechó sus mayores éxitos y el DT lo tenía como prioridad en su lista de refuerzos. Eso sí, faltaba conocer un factor importante de la ecuación.

Las dudas de la U y una herida abierta

Desde un principio, Azul Azul tuvo muchas dudas respecto del fichaje del goleador de la Copa América 2015. Primero, por el presupuesto, ya que el plantel conformado a principios de año fue pensado para toda la temporada. Segundo, por la irregularidad que arrastra el formado en Cobreloa en los últimos años, donde no pudo consolidarse como titular en Atlético Mineiro ni en el Bolso.

ANDRES PINA/PHOTOSPORT

A eso se suma una herida que aún permanece abierta en la tienda universitaria. La gerencia deportiva encabezada por Manuel Mayo buscó al jugador para ficharlo en enero, también como prioridad. Sin embargo, desde el entorno de Vargas señalaron que la intención del futbolista era continuar en Brasil por asuntos familiares. ¿Qué pasó después? Turboman apareció en Uruguay y firmó por el Decano, tres veces campeón de la Copa Libertadores y la Intercontinental. Aquella situación dolió en el CDA.

Pese a todo, en el CDA consideraron que la idea de repatriarlo, al menos, debía ser explorada, por tratarse de un histórico, un jugador de jerarquía recuperable y para darle en el gusto al entrenador. Eso si, siempre de forma responsable con las finanzas del club. Desde la interna de la concesionaria, repetían que el presupuesto para contratar a Turboman fue utilizado en Lucas Di Yorio, a principio de temporada.

Una oferta que se consideró un “insulto”

De esta forma, Azul Azul inició las conversaciones formales con Eduardo Vargas. Lo que debía ser un trámite, se convirtió rápidamente en una tensa negociación. Ambas partes se dieron cuenta de que sería difícil lograr un acuerdo. Con el argumento del presupuesto acotado, el sueldo que la U le presentó a Vargas fue de $ 5 millones mensuales. Aquello descolocó al jugador. “Es un insulto”, sostienen en su círculo, mientras que en la U afirman que el salario ofrecido fue mayor.

Extrañamente, en la concesionaria había confianza en sellar el fichaje de un histórico de la institución. “Espero de verdad que mañana (viernes 11 de julio) sea un día con un cielo profundamente azul. Ojalá que se pueda”, declaraba Cecilia Pérez, vicepresidenta del directorio de la sociedad anónima.

Eduardo Vargas se sumará a los entrenamientos de la U en los próximos días. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

No obstante, Vargas seguía en Uruguay sin firmar su finiquito con Nacional. Al mismo tiempo, la hinchada comenzaba a impacientarse. Si existía interés de ambas partes, ningún aficionado entendía por qué entonces no se lograba un acuerdo rápido.

El poco entusiasmo de la regencia azul provocó la molestia de Gustavo Álvarez. Así lo reconoció en conferencia de prensa hace 10 días, en la previa del partido de ida ante Guaraní, por los playoffs de la Sudamericana (hoy, a las 18.00, es la revancha en Asunción).

“Los mercados son para aprovecharlos; Vargas es un jugador que me interesa. Después están las negociaciones y el presupuesto, pero es un nombre que me interesa mucho. Está en la lista de futbolistas que pretendo traer, pero no es responsabilidad mía”, disparó el transandino, que pocas veces desliza críticas contra el directorio encabezado por Michael Clark.

El DT fue más allá y defendió la vigencia del goleador. “Está muy bien físicamente. Me parece un mediapunta de excelencia. Con las incorporaciones siempre busco presente. Jugadores que hoy le puedan rendir al equipo”, remató el entrenador, que ya había hablado telefónicamente con el jugador.

Ofertas de La Serena, Audax Italiano y un llamado clave de Leonardo Valencia

Mientras desde la U se filtraba que Eduardo Vargas llegaba este lunes a Chile para sellar su vínculo, en el entorno del jugador desmentían la información. “De no ocurrir nada extraño, firmará en otro equipo de Chile”, advertían. Las versiones de cada lado eran contrapuestas.

Incluso, Aldo Marín, director de Azul Azul y miembro de la comisión fútbol, publicó un tuit el 17 de julio con el siguiente mensaje: “Los tres mosqueteros”, acompañado de una foto en la que aparecen celebrando Turboman, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, cuando todos estaban en la U. En el CDA esperaban que llegara este lunes a Chile, pero eso no ocurrió.

Lo cierto es que, al mismo tiempo, el exdelantero de Tigres evaluaba seriamente la opción de fichar en Deportes La Serena, donde se encuentra su excompañero Ángelo Henríquez. Su intención era seguir en Chile. En ese contexto, apareció una oferta interesante de Audax Italiano, por un sueldo de $ 20 millones (cuatro veces más que propuesto por la U), más bonos por variables y un contrato de seis meses y la posibilidad de renovar una temporada más. Vargas quedó en pensarlo.

Fue ahí cuando otro llamado hizo sonar su celular. Era uno de sus grandes amigos en el fútbol: Leonardo Valencia. El volante ofensivo, de gran campaña con Audax Italiano, lo convenció finalmente de aceptar la propuesta y fichar en la tienda floridana, amparado no solo en la amistad ni en lo anímico, sino también en el factor deportivo: el equipo de Juan José Ribera marcha segundo y pelea el título de la Liga de Primera.

La última reunión con la U y por qué puede firmar contrato por seis meses con Audax Italiano

Entre la impaciencia que le generaba la U y la buena propuesta recibida de parte de Audax, Vargas tuvo una última reunión con Azul Azul, con el fin de agotar todas las instancias y llegar al tan ansiado acuerdo. La lejanía entre ambas posturas fue insalvable.

En ese momento, Audax aceleró e hizo lo imposible por convencer a Edu en tiempo récord. Hasta que el jugador aceptó. Así, a primera hora de este jueves, el segundo goleador histórico de la selección chilena selló su contrato como flamante refuerzo de la escuadra audina, que enfrentará a la U el 17 de agosto en el Estadio Nacional.

La ley le permite a Turboman firmar solo por un semestre. “Los vínculos laborales entre clubes y futbolistas son por tiempo determinado o dicho de otro modo, a plazo fijo. La duración del primer contrato de trabajo que se celebre con un club no podrá ser inferior a una temporada, lo que resta de ésta, si ha iniciado, ni superior a cinco años”, señala el Artículo 152 bis D del Código del Trabajo.

Desde Uruguay, en tanto, ahondaron aún más en el quiebre del futbolista con la concesionaria estudiantil. “Yo supuse que no iba a arreglar en Universidad de Chile, a nadie le gusta ir y volver y no poder arreglar. Supuse que se le iba a complicar, está bien que se haya ido a otro equipo. Lo que mal empieza, mal acaba”, dijo Alex Saúl, dirigente de Nacional

Un golpe al mercado y un golpe directo al mentón de la U. Se trata de una operación fallida que, seguro, provocará una nueva reacción de molestia del técnico Gustavo Álvarez. En estos momentos, hay muchas heridas abiertas en el Centro Deportivo Azul.