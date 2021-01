Unión echa a Fuentes solo un mes después de renovarle

Ronald Fuentes se muestra sereno, aunque extrañado. Han pasado pocos minutos desde que fue comunicado por la dirigencia de Unión Española que no continuará en la banca del equipo de Independencia. La derrota del martes, frente a Coquimbo Unido, fue el detonante de la caída de quien se transformara en el mejor técnico de la primera rueda del torneo nacional y quien el 29 de diciembre había renovado su contrato por todo 2021. La escuadra de colonia suma seis partidos sin ganar, pero aún así marcha en el tercer puesto de la tabla. El mundialista en Francia 1998, cuya propuesta de juego sumaba elogios, no esperaba un adiós tan abrupto.

“Así es. Me sacaron. Como el equipo no venía logrando los resultados positivos que se necesitan para llegar a la Copa Libertadores, que fue el objetivo que nos propusimos nosotros, decidieron que no continuara”, explica el entrenador a La Tercera, en alusión a la determinación directiva, mientras intenta asimilar el golpe. Había llegado en 2019 a Plaza Chacabuco.

El ex defensor central se refugia en la imagen futbolística que, por muchos momentos, dejó su escuadra para valorar su gestión. “Lo más importante es que la gente estaba contenta con lo que estábamos haciendo con el plantel que habíamos conformado, que era para estar entre los ocho primeros”, enfatiza, también con el afán de precisar el objetivo que le había propuesto el club de colonia.

En el mismo plano, reconoce que le descolocó la forma en que se produjo su desvinculación, sobre todo porque se produce a poco tiempo de haber extendido el vínculo, en una muestra de confianza que parecía concluyente. “Extraña. Pensaba que podría ser finalizado el torneo”, concluye. El movimiento es el vigésimo cuarto que se produce en las bancas en el actual certamen (ver tabla).

A la dirigencia que encabeza Santiago Perdiguero poco le importaron los antecedentes. Las estadísticas del último período ponían en riesgo el deseo de llegar al torneo continental más importante. Los hispanos habían celebrado una victoria por última vez el 16 de diciembre, frente a Everton. Luego igualaron con Antofagasta, Audax, Palestino y Católica. Los últimos dos encuentros terminaron en derrotas, frente a Huachipato y la mencionada ante los piratas. “Esto es producto de los malos resultados. De los últimos 39, sumamos 12. Son decisiones dolorosas, pero somos gestores y debemos adoptarlas. Fuimos el mejor en la primera rueda, pero en la segunda estamos entre los tres o cuatro peores”, justifica el mandamás.

La decisión impactó a los futbolistas. “Me quedo con un sentimiento de mucha pena, de desaprovechar un técnico tan bueno, un cuerpo técnico tan estudioso. Les deseo lo mejor. Ojalá que puedan tener chanches en la Selección y que puedan llegar a un equipo grande”, declara el capitán hispano, Diego Sánchez, a Agricultura. A propósito, en Cooperativa, el estratega descarta una opción en la Roja (“ni siquiera he soñado con la Selección porque quieren técnicos extranjeros ahí”), pero dice estar preparado para ir a la U: “Estamos capacitados para cualquier proyecto que nos puedan presentar. Trabajé 17 años en el club”.

Unión informó, a través de un comunicado, el término de la relación laboral con Fuentes y anunció que César Bravo, jefe de las divisiones menores, asumirá.

Mientras, el plantel hispano sigue perdiendo jugadores antes de que finalice el torneo. Ahora se sumó el panameño Harold Cummings, quien parte al Always Ready, el campeón boliviano. Y se une a las salidas del goleador uruguayo Cristian Palacios, Luis Pavez y Mauro Caballero.