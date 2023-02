Universidad Católica vs. Cobresal: día y hora del partido, y dónde ver por TV

Universidad Católica y Cobresal se enfrentan por la cuarta fecha del Campeonato Nacional. El elenco cruzado viene de perder ante Coquimbo Unido, mientras que los mineros derrotaron la fecha pasada a Deportes Copiapó. El árbitro de este compromiso será Francisco Gilabert.

El partido entre Universidad Católica y Cobresal está programado para este domingo 12 de febrero a las 19:00 horas.

Dónde juegan Universidad Católica y Cobresal

El partido entre Universidad Católica y Cobresal se juega en el estadio El Teniente de Rancagua.

Ver Universidad Católica vs. Cobresal por TV

El partido entre Universidad Católica vs. Cobresal lo puedes ver a través de la señal de TNT Sports HD y TNT Sports 2.

TNT Sports 2

Vtr: 165 (SD)

Dtv: 631 (SD)

Entel: 242 (SD)

Claro: 190 (SD)

Gtd/Telsur: 71 (SD)

Movistar: 486 (SD)

Tu Ves: 504 (SD)

Zapping: 104 (SD)

TNT SPORTS HD

Vtr: 855 (HD)

Dtv: 1631 (HD)

Entel: 243 (HD)

Claro: 490 (HD)

Gtd/Telsur: 845 (HD)

Movistar: 931 (HD)

Zapping: 99 (HD)

Ver Universidad Católica vs. Cobresal por streaming

Por streaming, puedes seguir el partido entre Universidad Católica vs Cobresal a través de Estadio TNT Sports y TNT Sports Go. Además, puedes sintonizar las diferentes radios que cubren a los cruzados y mineros.

La previa

Cobresal es el próximo desafío de Universidad Católica. Y el entrenador Ariel Holan no se confía del equipo que dirige Gustavo Huerta.

“Es un equipo que tiene un ojo puesto en defender y otro en salir rápido en contragolpe, tiene extremos muy picantes y un centrodelantero peligroso. Va a ser un partido en el que tendremos que tener mucho cuidado en la posesión del balón para no quedar expuesto a los contragolpes, además de cuidarnos del balón parado”, expresó en la previa.

Durante la semana, se confirmó la nacionalización del arquero Matías Duturo. “Tengo dos hijos chilenos, sé que el día de mañana van a estar orgullosos que su papá haya elegido poder nacionalizarse del país donde ellos nacieron. He jugado seis años acá, tengo muchos amigos, emocionalmente es importantísimo, estoy contento, ha sido un día de ansias. Me inunda un sentimiento de felicidad, emoción y agradecimiento con la gente que me ayudó este tiempo”, declaró en el sitio oficial de Cruzados.

Y además, fue presentado como refuerzo el colombiano Brayan Rovira. “Estoy contento y con mucho entusiasmo, con ganas de que empiece todo. Soy uno más, vengo a aportar desde donde toque, estoy feliz de llegar a una institución tan importante como Católica y esperando que empiece todo”.

Al respecto, Holan no descartó que el colombiano debute por la UC ante Cobresal: Tiene experiencia, es dinámico, inteligente y con muy buena técnica. Físicamente creo que todavía tiene mucho por crecer, está lejos de su techo individual y espero que pueda desarrollar todo lo que es capaz acá”.

Con respecto al análisis de las primeras fechas en el torneo, el DT aseguró que “el año pasado teníamos un 14% posesión en zona rival, ahora estamos en el 20%, es mucho. Ahora tenemos que trabajar para pasar de 6 a 12 o 14 llegadas. Estamos por buen camino, con las estadísticas que tenemos, de diez partidos pierdes uno. Y pasó (ante Coquimbo). Los cinco primeros partidos de un campeonato son difíciles, uno está terminando de armar el equipo y la eficacia no es la misma que cuando ya el torneo está desarrollándose”.

“Estamos jugando más minutos de lo que se jugaba, el recambio que disponemos es apuntando otras características para sostener la intensidad desde lo físico. Estamos jugando casi 100 minutos, es una variable nueva a contemplar para la cual nos estamos preparando”, cerró.