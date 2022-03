¿Cuándo juega Universidad Católica por la sexta fecha del campeonato nacional? ¿Cuál es el rival de la UC?

Universidad Católica y Everton se enfrentan por la sexta fecha del Campeonato Nacional. La UC viene de perder 3-1 ante Cobresal en el norte, mientras que los viñamarinos igualaron 1-1 con Curicó Unido en el estadio Sausalito.

¿Cuándo juega Universidad Católica contra Everton?

El partido entre Universidad Católica y Everton se juega para este sábado 12 de marzo.

¿A qué hora juega la UC?

Universidad Católica juega a partir de las 18:00 horas de este sábado en el estadio San Carlos de Apoquindo. Sigue el minuto a minuto con todos los detalles del compromiso en El Deportivo.

La Previa de Universidad Católica vs. Everton

Universidad Católica no viene bien. De hecho, el elenco de Cristián Paulucci viene de caer ante Palestino por 3-2 y, como ya se ha dicho, frente a Cobresal por 3-1. A lo largo del torneo, la defensa no ha mostrado un buen desempeño, Marcelino Núñez ha bajado su rendimiento, y el equipo ha sido superado físicamente (ver Las razones que explican la baja de rendimiento de la UC de Paulucci).

“No me había pasado y a Católica no le pasa habitualmente perder seguido, pero es parte de este juego, del fútbol. Uno no se pone contento porque pierde, se amarga, se frustra, pero busca las soluciones. Lo importante es que cuando un plantel está bien anímicamente, todo fluye como fluía el año pasado, eso nos da la tranquilidad como equipo que solo tenemos que corregir cosas, afinar detalles y ser ofensivos, estoy seguro que este plantel nos va a seguir dando alegrías”, expresó Paulucci.

Eso sí, la UC se remeció con Yamil Assad: El refuerzo de la UC impactó su vehículo a las 4.30 horas con 1.26 miligramos de alcohol en la sangre. Por ello, se pierde la Copa Libertadores y arriesga duras sanciones deportivas y económicas.

Por su parte, Everton igualó 1-1 ante Curicó Unido en un partido que debió ganar ya que el gol de los curicanos fue un absurdo penal de Juan Cuevas. Además, los viñamarinos jugaron todo el segundo tiempo con un hombre más, pero no pudieron conseguir el gol del triunfo pese a que tuvieron claras oportunidades.

Televisión: ¿Dónde puedes seguir y ver el partido de Universidad Católica y Everton?

El partido entre Universidad Católica y Everton lo puedes ver a través de la señal de TNT Sports HD, TNT Sports 2.

TNT Sports 2

Vtr: 165 (SD)

Dtv: 631 (SD)

Entel: 242 (SD)

Claro: 190 (SD)

Gtd/Telsur: 71 (SD)

Movistar: 486 (SD)

Tu Ves: 504 (SD)

Zapping: 104 (HD)

TNT SPORTS HD

Vtr: 855 (HD)

Dtv: 1631 (HD)

Entel: 243 (HD)

Claro: 490 (HD)

Gtd/Telsur: 845 (HD)

Movistar: 931 (HD)

Zapping: 99 (HD)

Streaming Universidad Católica vs. Everton

Por streaming, puedes seguir el Superclásico entre Universidad Católica y Everton a través de Estadio TNT Sports y TNT Sports Go. Además, puedes sintonizar las diferentes radios que cubren a la UC y a los ruleteros.

