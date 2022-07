¿Cuándo juega la U por el Campeonato Nacional? ¿Cuál es el rival de Universidad de Chile?

Universidad de Chile enfrenta a Ñublense por la fecha 18 del Campeonato Nacional. Los estudiantiles vienen de igualar 1-1 frente a Deportes Antofagasta en el norte, mientras que los chillanejos rescataron un empte 2-2 ante Unión La Calera en la ciudad del cemento.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile juega contra Ñublense este domingo a partir de las 15:00 horas. Sigue en vivo este partido a través de El Deportivo.

¿Dónde juega la U?

La U será local ante los Diablos Rojos en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

La previa

Sin proponérselo, Universidad de Chile puede hacerle un gran favor al puntero Colo Colo. Esto se da porque Ñublense, el adversario de los azules, es el segundo de la tabla con 30 puntos, a tres del Cacique. O dicho de otra forma, al elenco de Gustavo Quinteros no le vendría nada de mal una victoria de la U en Valparaíso, la sede escogida para recibir a los Diablos Rojos.

En este sentido, Marcelo Morales no le teme a la localía itinerante de Universidad de Chile. “Tenemos que estar dispuestos a jugar en cualquier cancha y adaptarnos rápidamente a ella (...) no nos debería afectar en el rendimiento, ni en nuestra forma de juego”, manifestó.

En cuanto al rival, Morales aseguró que “Ñublense es un equipo fuerte y nosotros estamos trabajando para poder ver dónde le haremos daño. Debemos trabajar para demostrar que nuestro buen juego no es sólo un momento en el campeonato, sino algo permanente”.

Aunque Universidad de Chile se mantiene invicto desde la llegada de Diego López (aunque no por ello sin críticas por parte de la hinchada), el ambiente no es del todo tranquilo. Es que el arribo del portero Martín Parra (21 años) en reemplazo de Hernán Galíndez ha generado algunos inconvenientes dentro de la U. En efecto, el entrenador uruguayo manifestó que “dije la otra vez y lo vuelvo a decir, para nosotros lo mejor sería un arquero de experiencia. Pero no era fácil traer a un jugador sabiendo que venía a ser el segundo o el tercero, pues nosotros tenemos a dos porteros de calidad”.

En todo caso, López aseguró que “el plantel que tenemos es bueno. Aquí no solo es traer jugadores y ya está. También hay que armarlo y ver sus características y por lo que hemos visto, el equipo va a seguir creciendo”.

Sobre lo que debe mejorar la U para tener opciones contra Ñublense, López manifestó que “debemos hacerles llegar mejor las pelotas a nuestros delanteros”.

Dónde ver el partido de la U

El partido entre la U y Ñublense lo puedes ver a través de la señal de TNT Sports HD, TNT Sports 2.

TNT Sports 2

Vtr: 165 (SD)

Dtv: 631 (SD)

Entel: 242 (SD)

Claro: 190 (SD)

Gtd/Telsur: 71 (SD)

Movistar: 486 (SD)

Tu Ves: 504 (SD)

Zapping: 104 (HD)

TNT SPORTS HD

Vtr: 855 (HD)

Dtv: 1631 (HD)

Entel: 243 (HD)

Claro: 490 (HD)

Gtd/Telsur: 845 (HD)

Movistar: 931 (HD)

Zapping: 99 (HD)

Universidad de Chile vs. Ñublense por streaming

Por streaming, puedes seguir el partido entre Universidad de Chile vs. Ñublense a través de Estadio TNT Sports y TNT Sports Go. Además, puedes sintonizar las diferentes radios que cubren al los azules y a los chillanejos

Puedes seguir el fixture y las estadísticas más destacadas del campeonato de Primera División.