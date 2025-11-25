Valdivia alista los últimos detalles para recibir el Ironman 70.3

El Smart Fit Ironman 70.3 Valdivia by Itaú afina los últimos detalles para recibir este domingo 30 de noviembre, desde las 09:15 horas, a los 2.200 atletas que darán vida a la segunda edición de un evento que este año llega con importantes novedades. La participación de Bárbara Riveros que intentará arrebatarle el título a la actual campeona, Macarena Salazar y el debut en la carrera del olímpico nacional Diego Moya, asoman como las principales novedades deportivas.

“Estamos a pocos días de vivir una gran fiesta deportiva en Valdivia. Recibir a los 2.200 participantes es un orgullo y también una gran responsabilidad para la cual hemos trabajado todo el año. Buscamos la mejor experiencia para cada uno de los participantes de las diversas actividades y que sus familias, junto a la comunidad valdiviana, disfruten un fin de semana inolvidable”, explica Catalina Escudero, productora a cargo del evento.

Entre los exponentes chilenos que estarán en la línea de partida, además de Riveros, Salazar y Moya, destacan Martín Ulloa, Martín Baeza y Nicolás Sáez. En esta edición habrá más de 20 países presentes, entre ellos destacan los triatletas profesionales Josh Amberger (Australia), Colin Schultz y Brittany Higgins de Estados Unidos, la canadiense Rachel Faulds; los argentinos Luciano Taccone, Romina Biagioli y Romina Palacios; y Federico Scarabino de Uruguay.

A la carrera del domingo se suma la incorporación de dos nuevos eventos de running que se realizarán el viernes 28 de noviembre en el Parque Saval. Se trata del Carozzi Ironkids exclusivo para niños y niñas entre 4 y 13 años; a lo anterior se suma la primera edición Carozzi Family Run para mayores de 14 años con circuitos de 3 y 5 km., todo con el objetivo de acercar el deporte a las familias y hacerlas parte del espíritu del triatlón.