Varias sorpresas y hasta un mundialista: los movimientos que marcaron el cierre de fichajes de la Liga de Primera
El libro de pases cerró con incorporaciones, salidas y varios cambios dentro de Primera División. Revisa todos los movimientos que realizaron los 16 equipos durante el mercado.
Los clubes de Primera División realizaron distintos movimientos durante el mercado de fichajes para la segunda parte de la temporada.
Entre los principales cambios estuvieron las llegadas de Vozinha, quien llegó a Chile tras brillar en el Mundial con Cabo Verde, e Iván Román a Colo Colo, Igor Lichnovsky a la U, Agustín García Basso a la UC, y Damián Pizarro a Audax Italiano. Concepción y Limache estuvieron entre los equipos con mayor cantidad de incorporaciones, mientras Huachipato no registró altas. En O’Higgins, en tanto, ficharon a Walter Bou, quien tuvo paso por Boca Juniors y ganó la Sudamericana. Ya estuvo en La Calera en el pasado. Universidad de Concepción fichó a última hora a Rogelio Funes Mori, el delantero que defendió a México en Qatar 2022.
Los últimos movimientos fueron los arribos de Lichnovsky a la U y García Basso a la UC. “Para mí está siendo un choque emocional, obviamente porque desde niño me crie en el equipo. De fútbol vamos a hablar en el club”, indicó el defensor chileno que se suma a los azules.
“Todo es aprendizaje y agradecimiento a Dios porque sucedió. Son dos años y medio que he disfrutado muchísimo (en Racing). Se terminó de definir la salida de común acuerdo dejando una deuda muy grande. Gracias a Dios apareció la UC en mi vida. Tomé la decisión de jugar en Católica y va a ser lo mejor para mi carrera, mi salud y mi entorno”, dijo, por su parte, el único refuerzo de Universidad Católica.
Colo Colo
Altas: Vozinha e Iván Román
Bajas: Cristián Riquelme
Universidad de Chile
Altas: Tobías Reinhart, Gonzalo Reyna e Igor Lichnovsky
Bajas: Ignacio Sáez, Lucas Romero y Felipe Salomoni
Universidad Católica
Altas: Agustín García Basso
Bajas: Bryan González y Vicente Cárcamo
Audax Italiano
Altas: César Pinares, Ariel Uribe, Damián Pizarro, Felipe Salomoni y Patricio Graff (DT)
Bajas: Esteban Matus, Martín Ballesteros y Gustavo Lema (DT)
Coquimbo Unido
Altas: Facundo Pons
Bajas: Dylan Glaby y Dylan Escobar
Cobresal
Altas: Janpol Morales, Matías Olguín, Felipe Villagrán, Martín Espinoza y Víctor Campos.
Bajas: Jorge Pinos
Deportes Concepción
Altas: Fernando Martínez, Diego Acosta, Joaquín Montecinos, Cristián Riquelme y Fernando Romero
Bajas: Mauricio Vera, Leonardo Valencia, Nelson Sepúlveda, Cristian Suárez, Jonathan Espíndola, Ángel Gillard, Ignacio Mesías y Javier Rojas
Everton
Altas: Josué Ovalle, Andrés Arroyo y Gustavo Chapurrí
Bajas: Felipe Villagrán, Diéter Villalpando
Palestino
Altas: Dylan Glaby y Marcelo Eggel
Bajas: Julián Fernández y Fernando Meza
O’Higgins
Altas: Tomás Avilés, David Fernández, Santiago Toloza, Ignacio Schor y Walter Bou.
Bajas: Cristóbal Castillo, Francisco González, Esteban Calderón y Benjamín Schamine
Huachipato
Sin altas
Bajas: Santiago Silva
Deportes La Serena
Altas: Ian Rasso, Ignacio Sáez y Gonzalo Figueroa.
Bajas: Rodrigo Dubó
Deportes Limache
Altas: Leonardo Valencia, Hugo Martínez, Dylan Escobar, Tiago Hernández, Javier Rojas y Vicente Cárcamo
Bajas: Facundo Marín, Josué Ovalle y Joaquín Montecinos
Ñublense
Altas: Esteban Calderón
Sin bajas
Universidad de Concepción
Altas: Miguel Barbieri, Jorge Broun, Iam González, Rogelio Funes Mori y Cristián Muñoz (DT)
Bajas: Juan Pablo Cumián, Mateo Levato, Luca Kmet, Ariel Uribe, Agustín Urzi, Leonel González, Santiago Silva y Walter Molas
Unión La Calera
Altas: Rodrigo Pérez, Juan Salomoni, Nicolás Ferreyra y Vicente Lavín
Bajas: Juan Manuel Requena e Ignacio Mesías
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