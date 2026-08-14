Varias sorpresas y hasta un mundialista: los movimientos que marcaron el cierre de fichajes de la Liga de Primera

Los clubes de Primera División realizaron distintos movimientos durante el mercado de fichajes para la segunda parte de la temporada.

Entre los principales cambios estuvieron las llegadas de Vozinha, quien llegó a Chile tras brillar en el Mundial con Cabo Verde, e Iván Román a Colo Colo, Igor Lichnovsky a la U, Agustín García Basso a la UC, y Damián Pizarro a Audax Italiano. Concepción y Limache estuvieron entre los equipos con mayor cantidad de incorporaciones, mientras Huachipato no registró altas. En O’Higgins, en tanto, ficharon a Walter Bou, quien tuvo paso por Boca Juniors y ganó la Sudamericana. Ya estuvo en La Calera en el pasado. Universidad de Concepción fichó a última hora a Rogelio Funes Mori, el delantero que defendió a México en Qatar 2022.

Los últimos movimientos fueron los arribos de Lichnovsky a la U y García Basso a la UC. “Para mí está siendo un choque emocional, obviamente porque desde niño me crie en el equipo. De fútbol vamos a hablar en el club”, indicó el defensor chileno que se suma a los azules.

“Todo es aprendizaje y agradecimiento a Dios porque sucedió. Son dos años y medio que he disfrutado muchísimo (en Racing). Se terminó de definir la salida de común acuerdo dejando una deuda muy grande. Gracias a Dios apareció la UC en mi vida. Tomé la decisión de jugar en Católica y va a ser lo mejor para mi carrera, mi salud y mi entorno”, dijo, por su parte, el único refuerzo de Universidad Católica.

Colo Colo

Altas: Vozinha e Iván Román

Bajas: Cristián Riquelme

Universidad de Chile

Altas: Tobías Reinhart, Gonzalo Reyna e Igor Lichnovsky

Bajas: Ignacio Sáez, Lucas Romero y Felipe Salomoni

Universidad Católica

Altas: Agustín García Basso

Bajas: Bryan González y Vicente Cárcamo

Audax Italiano

Altas: César Pinares, Ariel Uribe, Damián Pizarro, Felipe Salomoni y Patricio Graff (DT)

Bajas: Esteban Matus, Martín Ballesteros y Gustavo Lema (DT)

Coquimbo Unido

Altas: Facundo Pons

Bajas: Dylan Glaby y Dylan Escobar

Cobresal

Altas: Janpol Morales, Matías Olguín, Felipe Villagrán, Martín Espinoza y Víctor Campos.

Bajas: Jorge Pinos

Deportes Concepción

Altas: Fernando Martínez, Diego Acosta, Joaquín Montecinos, Cristián Riquelme y Fernando Romero

Bajas: Mauricio Vera, Leonardo Valencia, Nelson Sepúlveda, Cristian Suárez, Jonathan Espíndola, Ángel Gillard, Ignacio Mesías y Javier Rojas

Everton

Altas: Josué Ovalle, Andrés Arroyo y Gustavo Chapurrí

Bajas: Felipe Villagrán, Diéter Villalpando

Palestino

Altas: Dylan Glaby y Marcelo Eggel

Bajas: Julián Fernández y Fernando Meza

O’Higgins

Altas: Tomás Avilés, David Fernández, Santiago Toloza, Ignacio Schor y Walter Bou.

Bajas: Cristóbal Castillo, Francisco González, Esteban Calderón y Benjamín Schamine

Huachipato

Sin altas

Bajas: Santiago Silva

Deportes La Serena

Altas: Ian Rasso, Ignacio Sáez y Gonzalo Figueroa.

Bajas: Rodrigo Dubó

Deportes Limache

Altas: Leonardo Valencia, Hugo Martínez, Dylan Escobar, Tiago Hernández, Javier Rojas y Vicente Cárcamo

Bajas: Facundo Marín, Josué Ovalle y Joaquín Montecinos

Ñublense

Altas: Esteban Calderón

Sin bajas

Universidad de Concepción

Altas: Miguel Barbieri, Jorge Broun, Iam González, Rogelio Funes Mori y Cristián Muñoz (DT)

Bajas: Juan Pablo Cumián, Mateo Levato, Luca Kmet, Ariel Uribe, Agustín Urzi, Leonel González, Santiago Silva y Walter Molas

Unión La Calera

Altas: Rodrigo Pérez, Juan Salomoni, Nicolás Ferreyra y Vicente Lavín

Bajas: Juan Manuel Requena e Ignacio Mesías