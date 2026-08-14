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    El Deportivo

    Varias sorpresas y hasta un mundialista: los movimientos que marcaron el cierre de fichajes de la Liga de Primera

    El libro de pases cerró con incorporaciones, salidas y varios cambios dentro de Primera División. Revisa todos los movimientos que realizaron los 16 equipos durante el mercado.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Al detalle: revisa los movimientos tras el mercado de fichajes de invierno de la Liga de Primera. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Los clubes de Primera División realizaron distintos movimientos durante el mercado de fichajes para la segunda parte de la temporada.

    Entre los principales cambios estuvieron las llegadas de Vozinha, quien llegó a Chile tras brillar en el Mundial con Cabo Verde, e Iván Román a Colo Colo, Igor Lichnovsky a la U, Agustín García Basso a la UC, y Damián Pizarro a Audax Italiano. Concepción y Limache estuvieron entre los equipos con mayor cantidad de incorporaciones, mientras Huachipato no registró altas. En O’Higgins, en tanto, ficharon a Walter Bou, quien tuvo paso por Boca Juniors y ganó la Sudamericana. Ya estuvo en La Calera en el pasado. Universidad de Concepción fichó a última hora a Rogelio Funes Mori, el delantero que defendió a México en Qatar 2022.

    Los últimos movimientos fueron los arribos de Lichnovsky a la U y García Basso a la UC. “Para mí está siendo un choque emocional, obviamente porque desde niño me crie en el equipo. De fútbol vamos a hablar en el club”, indicó el defensor chileno que se suma a los azules.

    “Todo es aprendizaje y agradecimiento a Dios porque sucedió. Son dos años y medio que he disfrutado muchísimo (en Racing). Se terminó de definir la salida de común acuerdo dejando una deuda muy grande. Gracias a Dios apareció la UC en mi vida. Tomé la decisión de jugar en Católica y va a ser lo mejor para mi carrera, mi salud y mi entorno”, dijo, por su parte, el único refuerzo de Universidad Católica.

    Colo Colo

    Altas: Vozinha e Iván Román

    Bajas: Cristián Riquelme

    Universidad de Chile

    Altas: Tobías Reinhart, Gonzalo Reyna e Igor Lichnovsky

    Bajas: Ignacio Sáez, Lucas Romero y Felipe Salomoni

    Universidad Católica

    Altas: Agustín García Basso

    Bajas: Bryan González y Vicente Cárcamo

    Audax Italiano

    Altas: César Pinares, Ariel Uribe, Damián Pizarro, Felipe Salomoni y Patricio Graff (DT)

    Bajas: Esteban Matus, Martín Ballesteros y Gustavo Lema (DT)

    Coquimbo Unido

    Altas: Facundo Pons

    Bajas: Dylan Glaby y Dylan Escobar

    Cobresal

    Altas: Janpol Morales, Matías Olguín, Felipe Villagrán, Martín Espinoza y Víctor Campos.

    Bajas: Jorge Pinos

    Deportes Concepción

    Altas: Fernando Martínez, Diego Acosta, Joaquín Montecinos, Cristián Riquelme y Fernando Romero

    Bajas: Mauricio Vera, Leonardo Valencia, Nelson Sepúlveda, Cristian Suárez, Jonathan Espíndola, Ángel Gillard, Ignacio Mesías y Javier Rojas

    Everton

    Altas: Josué Ovalle, Andrés Arroyo y Gustavo Chapurrí

    Bajas: Felipe Villagrán, Diéter Villalpando

    Palestino

    Altas: Dylan Glaby y Marcelo Eggel

    Bajas: Julián Fernández y Fernando Meza

    O’Higgins

    Altas: Tomás Avilés, David Fernández, Santiago Toloza, Ignacio Schor y Walter Bou.

    Bajas: Cristóbal Castillo, Francisco González, Esteban Calderón y Benjamín Schamine

    Huachipato

    Sin altas

    Bajas: Santiago Silva

    Deportes La Serena

    Altas: Ian Rasso, Ignacio Sáez y Gonzalo Figueroa.

    Bajas: Rodrigo Dubó

    Deportes Limache

    Altas: Leonardo Valencia, Hugo Martínez, Dylan Escobar, Tiago Hernández, Javier Rojas y Vicente Cárcamo

    Bajas: Facundo Marín, Josué Ovalle y Joaquín Montecinos

    Ñublense

    Altas: Esteban Calderón

    Sin bajas

    Universidad de Concepción

    Altas: Miguel Barbieri, Jorge Broun, Iam González, Rogelio Funes Mori y Cristián Muñoz (DT)

    Bajas: Juan Pablo Cumián, Mateo Levato, Luca Kmet, Ariel Uribe, Agustín Urzi, Leonel González, Santiago Silva y Walter Molas

    Unión La Calera

    Altas: Rodrigo Pérez, Juan Salomoni, Nicolás Ferreyra y Vicente Lavín

    Bajas: Juan Manuel Requena e Ignacio Mesías

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