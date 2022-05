Vicepresidente de Rosario Central quiere fuera a Vecchio: “Vive de joda”

El conflicto entre la dirigencia de Rosario Central y el volante Emiliano Vecchio sigue sumando capítulos. Después de que el exjugador de Colo Colo y Unión Española fuera declarado entre los prescindibles del club, el futbolista arremetió contra la dirigencia a través e un audio en el que señala que la fanaticada Canalla tiene que “saber la verdad”.

“Me quedo jugando en Reserva si quieren, me quedo jugando en cuarta, yo quiero ayudar, a mí no me importa. Yo estoy bien, estoy bárbaro. Lamentablemente estos meses me hicieron de todo. Comí mucha mierda, me faltaron el respeto, mintieron y yo estoy acá, yo quiero seguir”, manifestó.

También apuntó a los dirigentes. “Mi amor por Central es más fuerte que dos o tres pelotudos, que mienten y que armen las operetas que armaron. Yo en estos días, lunes o martes, voy hablar. El hincha tiene que saber la verdad, tiene que saber lo que esta pasando”.

“A mí de la dirigencia el único que me ayudó fue Rodolfo (Di Pollina), después todos los otros me reventaron, y el número dos (Ricardo Carloni) ni hablar. Ojalá que Central pueda salir de todo esto, que es lo que más queremos, yo estoy triste. Esa es la palabra. Triste”, finalizó Vecchio.

La respuesta de uno de los apuntados, Ricardo Carloni, no tardó en aparecer y comentó sobre el volante que “estuvo de joda durante este último año, vive de joda. El Gordo es como (Ricardo) Centurión, pero con menos prensa. Si lo quiere algún dirigente de Buenos Aires yo lo echo, agárrenlo. Yo lo aclaro, no vengan a quejarse de que es quilombero a cuatro manos”.

Todo este cruce se da cuando Rosario Central se quedara en el último lugar de la clasificación de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Argentina con 14 puntos en igual cantidad de partidos.