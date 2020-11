Vidal destaca su relación con Messi: “Estaremos unidos de por vida”

El paso de Arturo Vidal por el Barcelona no solo dejó huellas deportivas, sino que también emocionales. En especial con la relación que estableció con Lionel Messi.

“¿Quién es el más fuerte del mundo? No hay comparación. Messi es de otro planeta”, afirmó el chileno en una entrevista con Rai Sports.

“De los dos años que pasé con él, muchas cosas se han quedado en mi corazón. Una hermosa amistad nació entre nosotros. Una relación que se quedará para siempre. Cuando una persona como Messi te escribe ciertas palabras, muchas cosas pasan por tu cabeza. Estaremos unidos de por vida”, complementó el chileno.

Sobre su paso por España, el volante señaló que “En Barcelona estaba bien. Había un buen grupo allí, con compañeros que se han hecho más que amigos, cuando uno está contento quiere quedarse donde está, pero tomé la decisión de venir aquí, tengo tanta hambre de ganar el campeonato y el sueño de ganar la Champions”, añadió.

Y para su llegada, la presencia de Antonio Conte facilitó el regreso al fútbol italiano. "Conte me quería acá, hablamos mucho el verano pasado y tanto él como el club hicieron todo lo posible para que me uniera a Inter. “Estoy aquí porque hay un proyecto serio y un entrenador que siempre quiere ganar. El año pasado el equipo se mostró fuerte y estuvo cerca de ganar la Europa League gracias a jugadores hambrientos. El grupo tiene todo para conseguir algo”, dijo.

A su vez, se recibió a las críticas recibidas por su desempeño con los nerazzurri. “Para mí son un estímulo, pero muchas veces escucho y leo críticas sin sentido. En el fútbol cuando alguien hace un buen partido se convierte en campeón, mientras que si un campeón se pierde un partido, de repente se le considera pobre. Ciertos juicios no me interesan, Sé cómo van las cosas. Es normal que todos hablen de mí y me critiquen, pero yo estoy muy tranquilo y trato de hacer bien lo que pide el entrenador”.