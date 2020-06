Vidal retoma la titularidad y el Barça deja puntos en Sevilla

La visita del Barcelona a Sevilla era uno de los desafíos más difíciles que le quedaban a los culés en la recta final de la liga española. En el Sánchez Pizjuán, el equipo de Quique Setién empató sin goles con los andaluces. Arturo Vidal fue titular por segunda vez desde el reinicio del fútbol español y por segunda vez en los partidos de visita del equipo. El seleccionado nacional jugó 79 minutos.

No fueron pocas las novedades que presentó Setién. La principal fue la inclusión desde el primer minuto de Luis Suárez, acompañando a Messi y al danés Braitwaite. El damnificado fue Antoine Griezmann. Por su parte, Vidal fue al medio junto a Busquets y Rakitic. El Barça entró bien, dominando. La media hora inicial fue favorable para la visita, pero el problema fue que no justificó eso en el marcador.

El Sevilla de Julen Lopetegui apelaba a aguantar. No obstante, hacia la parte final del primer tiempo la superioridad azulgrana se diluyó. El final del lapso fue caliente, por una trifulca entre Messi y Diego Carlos. El argentino, quien aspiraba a llegar a los 700 goles en su carrera, no fue amonestado pese a participar del encontrón. El crack argentino estuvo cerca de marcar, mediante tiros libres, pero no pudo.

Para la segunda parte, el Sevilla mejoró y supo complicar a Ter Stegen. La efectividad, eso sí, no los acompañó. Para la media hora final, el Barcelona movió la pizarra para buscar la victoria. Setién metió a Arthur, por un intrascendente Braitwaite, y luego Griezmann ingresó por Vidal, para volver a tener tres arriba. Aunque se trataba de una visita complicada, los catalanes dejaron escapar una chance valiosa de estirar la ventaja respecto al Real Madrid.

El Barça llega a 65 puntos, tres más que los merengues, que juegan el domingo en la casa de la Real Sociedad. Una victoria de la Casa Blanca permitiría alcanzar al archirrival. El próximo martes, Vidal y compañía reciben al Athletic de Bilbao, en este maratón en el que se transformó la liga española post confinamiento.

30ª fecha

Viernes

Granada 0 - 1 Villarreal

Mallorca 1 - 1 Leganés

Sevilla 0 - 0 Barcelona

Sábado

8.00 Espanyol - Levante

11.00 Athletic - Betis

13.30 Getafe - Eibar

16.00 At. Madrid - Valladolid

Domingo

8.00 Celta - Alavés

13.30 Valencia - Osasuna

16.00 Real Sociedad - Real Madrid