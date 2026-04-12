“Voy a volver más fuerte”: el mensaje de Javier Saldías tras sufrir un infarto pulmonar que lo tendrá fuera del fútbol

Inquietud ha generado en el fútbol nacional la situación de salud que aqueja al defensa Javier Saldías, de Unión La Calera. Fue el propio cuadro cementero el que comunicó que el futbolista había sufrido un tromboembolismo pulmonar, por lo cual requirió atención médica de emergencia. Deberá estar un periodo fuera de las canchas, para su respectiva recuperación.

Saldías utilizó sus redes sociales para relatar lo que le sucedió. “Quería tomarme un momento para contarles personalmente lo que ha estado pasando estos últimos días”, comienza diciendo la carta que publicó el jugador, en su cuenta de Instagram.

“Durante mi último partido contra la Universidad de Chile comencé a sentirme mal, con una sensación de falta de aire y una sintomatología que fue aumentando. En ese momento no dimensioné completamente lo que estaba ocurriendo, pero con el correr de los días los síntomas empeoraron, por lo que decidí recurrir de urgencia a la clínica en donde se me realizaron los estudios correspondientes”, indicó.

“Luego de varios exámenes, se confirmó que estoy atravesando un problema de salud. El diagnóstico entregado por los médicos fue un TEP (tromboembolismo pulmonar) lo que me llevó a un infarto pulmonar y me derivó de urgencia a la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) ya que esto requería de inmediato tratamiento”, relató Saldías.

“Es por esto que estaré un tiempo fuera de las canchas. Ha sido un proceso difícil, especialmente por lo inesperado y grave de la situación, pero también ha sido una instancia para aprender a escuchar mi cuerpo y priorizar la salud”, continuó en su misiva Javier Saldías. “Afortunadamente, estoy en buenas manos, siguiendo todas las indicaciones médicas y enfocado completamente en mi recuperación. Sé que esto es parte del camino, y aunque hoy toca parar, tengo claro que voy a volver más fuerte”, añadió.

Finalizó la carta agradeciendo a quienes le han brindado apoyo. “Quiero agradecer a mi familia, mis amigos, a mi representante, a ULC (Unión La Calera) y UDEC (Universidad de Concepción, su exclub), al SIFUP, a todos quienes se han preocupado y me han enviado mensajes de apoyo y en especial a mi pareja que nunca soltó mi mano. De verdad se siente y se valora mucho en momentos como este. Y no puedo dejar de mencionar a todos los hinchas. Ahora toca recuperarse con calma, paso a paso”, cerró Saldías.