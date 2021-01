Ya son doce los técnicos de la U que no han podido cortar la racha del Monumental

La lista de técnicos azules que no han podido ganar en el Monumental suma un nuevo nombre. Rafael Dudamel no pudo cortar la racha negativa de la Universidad de Chile en el estadio de Colo Colo, y hoy se suma a los once entrenadores azules que no pudieron celebrar en Macul, desde la recordada última victoria laica en 2001.

Los técnicos que han pasado por la U sin poder ganar un superclásico de visitantes son: Castañeda, Huerta, Salah, Basualdo, Pelusso, Sampaoli, M.A. Figueroa, Lasarte, Hoyos, Kudelka, Caputto y ahora Dudamel.

El último DT que lo consiguió fue César Vaccia, quien supo celebrar en tres oportunidades sobre la cancha de Pedreros. Ganó en 1999, 2000 y 2001.

Paredes no supera a Carlos Campos

El siete de Colo - Colo no pudo coronarse como máximo goleador en solitario de la historia de los clásicos y todavía comparte la cima con el histórico de la U. Paredes y Campos se mantienen como lideres con 16 goles cada uno. Habrá que ver si el capitán de los albos tiene la posibilidad de romper la marca el próximo año.

Se vuelve a repetir un 0-0 en el Monumental

La última vez que Albos y Azules empataron sin goles en el estadio de Colo Colo fue el 10 de noviembre de 2002. 18 años después la situación vuelve a presentarse.