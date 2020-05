Zico ha vuelto y es chileno

La pelota no rueda en el mundo. Tampoco en Suecia. O eso dice la teoría. Porque un chileno no ha dejado de jugar en las inferiores del Trelleborgs, de Segunda, durante lo que llevamos de pandemia. Se llama futbolísticamente Zico Jr y tiene 16 años. Su madre, chilena, fue a pasar allí unas vacaciones y tras conocer al padre, italiano, ya se quedó.

“Aquí salimos y entramos y no hay problema. Entrenamos y jugamos partidos igual que antes del coronavirus. Ha habido casos y hay que quedarse un poco en casa. Pero puedes salir si quieres. Acá no hay tanta preocupación”, afirma desde Malmoe con un español de acento forastero inocultable Zico Jr Marecaldi, criado en Suecia.

“Aquí se canceló el campeonato, pero aún seguimos entrenando y jugando amistosos. Depende de los clubes si lo hacen. Los que quieren jugar, siguen jugando. Y nosotros queremos jugar, amamos el fútbol. No nos saludamos antes ni después; entramos, jugamos y salimos directamente y los familiares pueden ir a vernos”, añade.

Zico (nombre que le pusieron sus padres en honor al jugador brasileño) solo ha visitado una vez Chile, por motivos futbolísticos: “Fui cuando estuve haciendo las pruebas para la selección chilena. Aproveché de conocer a mi abuelo chileno y fue muy emocionante. Tenía 15 años y no lo conocía. Cambió la visión de mi abuelo. Me sentí bien identificado con el país. Es algo raro, porque la cultura no es la misma que en Suecia”. El abuelo materno es de Viña del Mar. A la abuela, de Valparaíso, ya la conocía porque se fue a vivir a España hace años.

El debut de Zico con la selección chilena en un torneo oficial no se concretó: “Iba a jugar el Sudamericano Sub 15, pero no se pudo por diferentes problemas. No se podía traer jugadores de fuera de Sudamérica, por eso no lo jugué. Fue una regla rara de la organización, pero no es para siempre. Mi primera opción es jugar por Chile. Es un sueño que tengo desde pequeño”. Fue la ANFP la que lo ayudó a obtener la nacionalidad chilena.

El puntero izquierdo ya ha jugado en Suecia, Dinamarca y España. El coronavirus frustó su fichaje por el Villarreal, donde estuvo entrenando dos semanas. Antes, hasta 2015, lo había hecho en el Barcelona: “Estuve ahí como un año y medio y luego volví a Suecia por cosas familiares. Era muy difícil jugar. Yo no tenía sus condiciones. Todos juegan ahí desde pequeños y yo me había mudado recién. Me costó acostumbrarme. Y fue difícil, porque no tenía ningún amigo”. Pero le gustó la experiencia: “Entrenábamos en el mismo lugar que el primer equipo. Vi a Xavi y a Iniesta, le di la mano a Pep Guardiola también. Messi es una estrella de otro planeta, así que no lo vi”.

Zico Jr durante su estadía en las inferiores del Barcelona, en 2015.

Hoy Zico Jr se mantiene enfocado en su carrera en Suecia. Confía en dar el salto al primer equipo el próximo año. Sus referentes son Vidal, Alexis, Junior Fernandes y el sueco Isak, de la Real Sociedad. Sus sueños, llegar al PSG o volver al Barcelona y terminar en algún equipo chileno. Pero, sobre todo, ser parte de la Roja. Zico Jr, el chileno, sigue soñando. Y pese a la pandemia, jugando.