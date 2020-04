Kramer vuelve a la Teletón tras su polémica rutina de 2018

Uno de los momentos más llamativos de esta inédita transmisión de la Teletón se dio con el regreso del imitador Stefan Kramer al evento solidario. Un retorno esperado sobre todo por su participación en la versión 2018, donde hizo una polémica imitación del cantante Luis Miguel y el presidente Sebastián Piñera, y que recibió varias críticas, incluidas las del propio Don Francisco.

De hecho, momentos antes de la performance, el animador fue consultado por José Miguel Viñuela y Julián Elfenbein si quería o no ver la actuación del imitador. “Hablo con Stefan Kramer, y creo que Stefan Kramer es el artista que tiene más condiciones que yo haya visto en el mundo", respondió con liviandad y quitando peso al tema, aunque advirtió: "En algunas cosas no estoy de acuerdo”.

Cerca de las 02.20 de la mañana -en una transmisión que en primera instancia llegaría solo hasta las 02.00 horas-, apareció Kramer en escena. Conectado desde su casa, el imitador estaba junto a su familia, frente al piano, entonando la famosa cuenta bancaria de la campaña. Luego, con su living como escenario, imitó a algunos famosos, partiendo por Don Francisco y continuando con José Maza, Marcelo Lagos, Francisco Vidal, la doctora Ana María Polo, Joaquín Lavín, Romeo Santos y Ricardo Arjona, entre otros.

Luego presentó un video donde replicaba una reunión virtual entre Don Francisco y figuras de diversos ámbitos para proponer nuevas ideas para la campaña, con imitaciones a Diana Bolocco, Evelyn Matthei, Martín Cárcamo, Alexis Sánchez, Luis Jara, Marcelo “Chino” Ríos, Francisco Saavedra, y más.

Foto: Teletón.

Tras la rutina, Don Francisco retomó sus palabras: “Con Stefan tenemos una muy buena relación, ¿verdad Stefan?”. “Claro que sí Mario, yo te estimo muchísimo”, respondió Kramer imitando al animador, y generando risas. “Estoy de acuerdo en casi todo”, continuó, tomando los comentarios previos de Kreutzberger. “En casi todo”, respondió sonriendo el animador.

Finalmente, Kramer agradeció la invitación y dijo: “Encantado siempre de poder dar lo mejor de mi para poder entregarle a la gente humor, entretención, que lo pase bien. Y como dice Luis Miguel, 'con respeto al público”, expresó imitando al astro latino, y haciendo un guiño a su anterior actuación en el evento.

Kramer vuelve a hacerse parte de la Teletón después de varias participaciones en la cita. La más recordada es justamente su actuación de 2018. En la clausura de esa entrega, el comediante imitó al cantante Luis Miguel y al presidente Sebastián Piñera, con ambos compitiendo en un símil del programa Pasapalabra. “Hace mucho tiempo que quería venir al programa, pero mis asesores no me dejaban: vas a quedar como ignorante, me decían”, declaraba en la performance. Pero sus pasajes más polémicos aludían al actuar del Gobierno frente a la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca ese año, durante un operativo del Gope en la Araucanía.

Mientras el público aplaudió su propuesta en el Estadio, el show recibió críticas de diversos sectores. El propio Don Francisco se refirió a la rutina posteriormente. “Este es un programa de unidad. Eso es lo más importante. Si alguien hace algo que no corresponde a eso, está saltando nuestros deseos”, dijo entonces.

Cecilia Morel, esposa del mandatario, también hizo declaraciones al respecto. “La figura de los presidentes hay que respetarla. Indudablemente, el humor en todos los países existe y es importante, pero hay un límite y una línea que se llama respeto”, comentó.

Y también habló el propio Piñera. “Me quedo con el triunfo y con haber alcanzado la meta de la Teletón, más que con una rutina, que no la encontré que contribuyera ni a la unidad, ni al humor", expresó.

Kramer, por su lado, prefirió bajar el perfil de lo sucedido, y respecto a las críticas contestó: “Son parte del oficio ya. Creo que uno tiene que arriesgar y hacer cosas que uno sienta. Y en ese sentido, bueno, es como los partidos de fútbol: cosas que se dicen, quedan en la cancha”.

Siete años antes, Kramer y Piñera protagonizaron otro momento incómodo, también en el marco de la Teletón. Durante el show en el teatro, el artista imitó al hermano del mandatario, Miguel “Negro” Piñera, haciendo que su personaje rindiera cuentas al presidente tras años siendo mantenido por él. En un instante de la rutina, además, apareció como Sebastián Piñera en un video.

Sobre esa performance habló Miguel Piñera por entonces. “Con respecto al presidente hay que tener mucho más respeto. Estamos hablando de la autoridad máxima del país. Yo encuentro que se le pasó la mano un poquito”, consideró.