Mega acepta la renuncia de productor ejecutivo de Mucho Gusto tras el caso Viñuela

Esta tarde fue confirmada la renuncia de Pablo Alvarado a la producción ejecutiva del matinal Mucho Gusto de Mega.

A través de un comunicado el canal informó que “ha decidido aceptar la solicitud del señor Pablo Alvarado Aretio de dejar el cargo de productor ejecutivo del programa Mucho gusto para asumir en el futuro cercano otros proyectos dentro del canal ligados a la gestión comercial y televisiva”.

Mega además, informó que “en lo inmediato, la señora Camila Doenitz, editora general del matinal asumirá la responsabilidad de liderar el programa Mucho gusto”.

La salida de Alvarado se relaciona a la polémica que enmarca al programa en estos días, luego que el animador José Miguel Viñuela cortara el pelo de un camarógrafo en plena transmisión el jueves pasado. Tras el hecho el animador fue marginado del programa de manera indefinida, y el canal inició una investigación interna que involucró a cada miembro del equipo que estuvo en ese momento, incluido Alvarado, con lo que se buscaba determinar si existieron más personas responsables de lo ocurrido.

En los días posteriores al hecho, el camarógrafo afectado, José Miranda, presentó una demanda civil contra Viñuela por “su impresentable acto de prepotencia”, expresó el abogado Roberto Avila en redes sociales. En paralelo, el sindicato de Mega hizo una denuncia formal a la Dirección del Trabajo, “acusando vulneración de derechos fundamentales”, explicaron en un comunicado. Justamente durante esta jornada se habría dado la visita al canal para investigar el caso.

Alvarado estuvo en el matinal hasta el miércoles, último día en que ejerció sus labores en el switch. Tras eso surgieron rumores sobre una renuncia, publicó ayer La Tercera, la que se habría entregado verbalmente a sus jefaturas. Desde el canal, sin embargo, recalcaron que el productor se encontraba con días libres.

Mucho Gusto sumaría próximamente otra baja: la de la periodista Soledad Onetto, quien también habría renunciado al programa, a la espera de que se encuentre un reemplazo para su vacante.

La carta

En su salida, Alvarado envió una carta de despedida a sus compañeros de equipo. “Lamentablemente no estuvimos a la altura para resolver de forma adecuada los nuevos retos que nos pusieron las audiencias después del 18 de octubre. Tratamos de mantener nuestra conexión emocional con el público, pero sin duda no fue suficiente”, dice apelando al periodo más reciente del programa, en que perdieron el liderazgo del rating que los había acompañado sostenidamente en los últimos años. “El MG de la alegría, el desorden, las tonteras, el cariño y la emoción enfrentaba una lenta y paulatina muerte”, añade.

Respecto al hecho puntual en que Viñuela cortó el pelo del camarógrafo, José Miranda, Alvarado escribió: “Llegamos al 16 de julio, un “día feriado” que se transformará en la última estocada. Un error, una tontera, una locura, una irresponsabilidad… pero en ningún caso una premeditada y planificada acción de menoscabo o abuso contra José Miranda”.

Y añadió: “Nadie sabe porque pasó esto. Desde ese día todo fue de mal en peor. Comenzó la cacería de brujas y José Miguel ha sido lapidado en la plaza pública transformándolo en una ‘persona malvada', inhumana y dispuesta a hacer daño de forma premeditada a otro ser humano. Obviamente eso es mentira, José Miguel se equivocó y rápidamente pidió perdón por lo acontecido y, la verdad, no se me ocurre qué otra cosa pudo haber hecho para remediar lo que pasó”.

“El paso de las horas me puso en el ojo del huracán”, continúa el texto, “es cierto que mi obligación es impedir que pasen este tipo de situaciones o cualquier error que perjudique al programa y a Mega. Como ya les comenté, dándoles la cara en nuestra reunión virtual, no logré anticiparme ni reaccionar de forma adecuada una vez acontecidos los hechos. Me vi superado. Esa es la verdad. Tan verdad como que ninguna persona del equipo dio la instrucción de cortarle el pelo a José Miranda”.