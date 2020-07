Mega pide disculpas públicas y se desmarca de hecho protagonizado por José Miguel Viñuela

Durante la mañana de este jueves el animador de Mucho gusto, José Miguel Viñuela, protagonizó un comentado hecho en vivo.

Cerca de las 9 de la mañana, el conductor de Mega se acercó con una tijera a un camarógrafo del programa, José Miranda. Luego de algunos segundos, se lo cortó, ante el asombro de sus compañeras, Diana Bolocco y Michelle Adam.

El episodio generó la reacción del canal, que en un comunicado señaló que “lamenta y no comparte los hechos ocurridos en la edición de hoy de nuestro programa matinal. Como empresa valoramos profundamente el aporte profesional de cada uno de nuestros trabajadores y en toda circunstancia estamos comprometidos en el respeto a su dignidad. Así lo establecen formalmente nuestros principios editoriales y manuales éticos”.

“Expresamos nuestras disculpas públicas a nuestro trabajador José Miranda y reafirmamos nuestra voluntad y compromiso para que un hecho de estas características no se vuelva a repetir”, agregó.

Viñuela también se refirió a lo sucedido en una carta enviada al sindicato de la empresa. “Me dirijo a ustedes a través de este medio para expresar mis más sinceras disculpas por la situación que se generó hoy en el programa Mucho gusto al cortar el pelo del camarógrafo José Miranda”, indicó el animador.

“En una situación de contexto humorístico y alegría, las circunstancias me llevaron a cometer este error, del cual me siento profundamente arrepentido y afectado porque jamás he querido menoscabar ni hacer sentir mal a ninguna persona, mucho menos de mi equipo de trabajo”, añadió.

En específico sobre el camarógrafo, planteó: “Siento un aprecio muy grande por José Miranda, con quien me toca compartir en varios programas que hemos realizado en Mega y a quien pedí personalmente las disculpas correspondientes. Me avergüenza mucho haber herido los sentimientos de José o de alguno de ustedes en particular y solo me queda decirles con lo afectado que estoy, que si algo puedo sacar positivo de este tipo de situaciones es que nos sirve para aprender de nuestros errores”.