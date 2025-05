10 canciones que inspiraron el nuevo disco de Latin Bitman

La semana pasada se publicó Homies, el nuevo disco de Latin Bitman, el destacado Dj y productor chileno.

Lo lanzó a través de Nacional Records, el sello de Estados Unidos que también ha editado a otros chilenos, como Ana Tijoux, Alex Anwandter y, más recientemente, Tomasa del Real, la reina del neoperreo.

En su cuarto álbum como solista, el ariqueño José Antonio Bravo -el hombre detrás Bitman- vuelve a convencer con su refrescante mezcla de electrónica, funk, hip hop y ritmos latinos, acompañado esta vez de invitados como Jesse Baez, Camileazy, Joe Vasconcellos y Celeste Shaw.

Si quieres escucharlo ya, dale play aquí abajo.

Aquí, Latin Bitman comparte y comenta 10 canciones favoritas que sirvieron de inspiración para crear Homies.

Dale play y disfruta de esta selección extra cool.

1. Flume - Never be like you (feat. Kai)

"Me gusta la mezcla, el tratamiento de baterías y la estructura pop. Muy fresco y deep al mismo tiempo".

2. Riddim Tuffa - Mudd up (feat. Parly B)

"En todos mis discos he afrontado el dub y el reggae de alguna manera. Y para Homies este tema me ayudo a descubrir el sonido que buscaba y que pudiera convivir con el resto de las canciones que no son características de este género".

3. Travis Scott - goosebumps

"Mi nuevo disco como Latin Bitman está muy influenciado por el nuevo sonido del hip hop y está muy presente este tipo de canciones que mezcla trap, R&B, sonido y concepto".

4. Kendrick Lamar - Loyalty (feat. Rihanna)

"Kendrick Lamar hace que cualquier canción pop tenga actitud y es lo que buscaba en Homies. Me encanta esta canción y la colaboración de Rihanna".

5. Drake - One dance (feat. WizKid & Kyla)

"En el momento en que salió este tema me llamó la atención cómo se integra el dembow en el pop".

6. Dam-Funk - Hood pass intact

"Soy fan de Dam-Funk y el funk ‘root’ siempre ha sido el uno de mis principales inspiraciones en mis discos. El tema Homies especialmente tiene una influencia importante de este nuevo sonido del funk".

7. Solo Banton - Music addict

"Este tema, junto a muchos otros, llevan el sonido de Jamaica a la galaxia ida y vuelta. Es una de las principales inspiraciones que tiene este disco".

8. Schlachtofbronx - Dickie riddim (feat. Warrior Queen)

"Me encanta el dembow y el dancehall cuando es puesto desde la perspectiva del ácido, la psicodelia y el baile. Este tema lo venimos tocando en nuestros DJ set hace años y es otra clara influencia en Homies".

9. Herbert - I hadn't known (I only heard)

"La canción Touch Dat de mi disco está muy influenciada por el sonido de Herbert, que me ha acompañado como referencia desde del primer disco de Bitman & Roban. Los rhodes aquí son claves".

10. Portishead - All Mine

"No puedo hacer un disco sin incluir al menos un tema influenciado por el trip hop. Tuvimos la suerte de crecer en los 80 y 90, donde la variedad de música era insuperable. Desde niño me influencié mucho por grupos como My Bloody Valentine, al mismo tiempo que escuchaba a Beastie Boys y Slayer. El trip hop marcó fuertemente mis inicios como productor y DJ y el tema Noctiluca es una especie de tributo a todos esos sonidos oscuros y experimentales que están en mi ADN".