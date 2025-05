10 delivery de platos cuchareados para entrar en calor esta temporada

Tasty SOS

Foto: Tasty Beat

Tasty SOS es el delivery Tasty Beat, los locales de cocina casera que ahora puedes pedir a la casa a través de su página web

Llegan sellados al vacío, es decir, listos para hacer al microondas o en una olla de agua hirviendo. Incluso, se pueden congelar.

¿Qué probar? Alguna de sus opciones de sopas, que vienen por litro, que alcanzan para tres o cuatro personas, como la de espinaca y coco ($ 5.900), una vegetariana, sin lactosa ni derivados de trigo.

Otra opción es la sopa de zapallo ($ 5.900), con un toque de jengibre, también sin lactosa.

Si estás tentado de guisos, pide el strogonoff ($ 6.500, para dos), con trozos de carne salteada con cebolla, champiñones paris, pepinillos, crema y vino blanco.

Goemón Ramen

Goemon-Ramen-listo.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Goemon Ramen es un pequeño local que abrió hace unos años en Providencia, en calle Bucarest, y tiene la sazón de Takuro Tomita, el japonés que en 2013 se instaló en Manuel Montt con el local del mismo nombre.

Tenlo en cuenta si esta temporada buscas un delivery de sopas, que lo que manda ahí el ramen, el tradicional caldo, del que tienen cinco opciones.

Prueba el “Shoyu Ramen” ($ 6.500), que es un caldo de salsa de soya -por lo que tiende a ser más salado-, pasta, huevo duro, cebollín, jengibre, naruto (pescado hecho al vapor), cerdo o pollo.

O el “Miso Ramen” ($ 6.500), caldo de soya fermentada, pasta, carne de chancho o pollo, huevo duro, cebollín y wakame (alga). Toda una delicia.

Puedes pedir a través de Pedidos Ya, de lunes a sábado, de 12.30 PM a 6 PM, y el domingo de 12 PM a 6 PM.

Mesa Lista

sopa-guillermo-rodriguez-listo-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Mesa Lista es la versión delivery de Espacio Gastronómico, la banquetería que tiene el sello de Guillermo Rodríguez, el chef que es un crack de la cocina nacional y conocido banquetero de presidentes.

Tiene varios platos caseros, entre ellos algunos especiales para estos días más fríos, como la carbonada ($ 8.000 para cuatro personas), que viene al vacío, con harto caldo, y en formato de litro.

O la crema de lentejas ($ 7.000 para cuatro o cinco personas), que queda increíble si le pones crutones encima.

Otra alternativa es que pidas la trilogía de sopas ($ 17.900) y trae un litro de cada una, es decir, que alcanza para tres o cuatro personas.

¿Que sopas trae? Una de cebollas con tostadas de queso Gruyere, otra de crema de champiñones y aceite de oliva con hierbas, más la crema de zanahorias thai con coco y cranberries, todas deliciosas.

Para pedirlo debes hacerlo con 24 horas de anticipación a través de su página web. Los lunes miércoles y viernes hay despacho en Providencia, Ñuñoa, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago, mientras que martes y jueves es el turno de Lo Barnechea, Vitacura y Chicureo.

Chiloé en tu Mesa

Chiloe-en-tu-mesa-listo.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Chiloé en tu Mesa es el local barrio Yungay donde encuentras todo el cariño sureño de Juan Cataldo y su señora, Sandra Chávez, chilotes de tomo y lomo que desde 2012 preparan pulmay, que es como se le dice al curanto cuando no se hace en hoyo sino en olla.

Puedes pedir que te lo lleven a domicilio, encargando con 24 horas de anticipación al Whatsapp + 569.64882151 o a través de su Instagram@chiloeentumesa

Lo que llegará a tu casa es un pulmay ($ 9.000 por persona), un caldito denso, con costillar y longaniza ahumada traídas del sur, papas chilotas, pollo, cholga, choritos y almeja.

Además, incluye milcao (la mezcla de papa que se ralla, se estruja se le saca y se mezcla con una papa cocida) y chapalele, de harina y papas cocidas. Y todo eso en librillo de greda, para tener toda la magia del sur en tu mesa.

Los Sabores de la Pao

garbanzos-listo-.jpg la-tercera

Foto: Los Sabores de la Pao

Los Sabores de la Pao es un emprendimiento familiar de comidacasera en conserva.

Es decir, lo que llega a tu casa son frascos de vidrio de 400 gramos, con platos 100% naturales, que puedes calentar incluso en el microondas y que duran hasta un año sin necesidad de refrigeración (eso si no los abres, claro).

Prueba la sopa de zapallo ($ 3.200 para dos personas), con zanahorias, aceite de olivo y romero, o los garbanzos ($ 3.200 para dos personas), blanditos, hechos con zapallo y hierbas.

También puedes encargar pollo al cognac ($ 4.500), trocitos de pollo con cebolla y zanahorias más un toque de cognac. Queda increíble si le sumas papas fritas.

Los pedidos se hacen en el WhatsApp +569.84799785

To Go Rady to Eat

sopa-2-listo-.jpg la-tercera

Foto: To go ready to eat

To go ready to eat o -@togo_readytoeat en Instagram, es el nuevo delivery de Pilar Rodríguez, la chef detrás de Food & Wine Studio, el restaurante y banquetería ubicado al interior de la viña Viu Manent, en Colchagua.

Se trata de cocina chilena contemporánea, hecha con productos orgánicos de Colchagua y al vacío, aptos para consumir en el minuto o congelar. Lo mejor es programarse, porque el reparto se hacen los días miércoles en Santiago.

¿Qué encuentras ahí? Opciones de sopas maravillosas, como la de zanahoria ($ 4.900), con un toque de cúrcuma, o de espinaca con brócoli ($ 4.900)

Otras alternativas son la sopa de pollo ($ 5.200), con cebollines, nabos, habas y arvejitas y la sopa de betarraga ($ 4.900), con un toque de jengibre.

Puedes encargarlos al WhatsApp +569.99992751 o al mail contacto@pilarrodriguez.com

Prana Sopas

Prana-sopas-entrada-listo-1-1.jpg la-tercera

Foto: Prana Sopas

En Prana Sopas puedes comprar sopas 100% naturales, veganas y gluten free, que además son amigables con el medio ambiente.

Eso, porque vienen en frasco de vidrio, que puedes devolver en tu próxima compran. Incluso tienes descuento por hacerlo.

Las puedes pedir por delivery a través de su Instagram@prana.sopas o de su página web.

Prueba la de zanahoria y jengibre ($ 3.590), que lleva además ajo, pimienta, agua filtrada, cebolla, sal de mar, jugo de naranja y aceite de oliva.

O la de zapallo ($ 3.590), con ajo, pimienta, agua filtrada, cebolla, sal de mar, apio y aceite de oliva.

Ojo, que aquí ademas encuentras packs con precio especial si devuelves los envases, como el de Siete sopas ($19.990), de sabores a elección. La mejor parte es que el precio incluye el envío.

Tres Peces

Restaurante Tres Peces la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Tres Peces es el restaurante de pesca responsable de Valparaíso, otro que se reinventó a través del delivery.

Si estás en el puerto, puedes pedir a través de su Instagram @trespecesvalparaiso o del WhatsApp +569.39524873, de lunes a domingo, de 1 PM a 5 PM.

Además, los martes, sábados y domingos hacen reparto en Viña del Mar.

En su carta encuentras todo el sabor delmar chileno, con productos comprados directo al pescador, y opciones de platos que van cambiando cada semana, que cuestan todos $ 6.000.

Prueba el caldillo de congrio, nuestro favorito, que llega envasado en frasco de litro, con una pieza de congrio colorado y ese caldito imbatible para los días fríos.

O el chupe de jaibas de San Antonio ($ 6.000), suculento y humeante, con una buena cantidad de jaiba, especial para entrar en calor.

Comedor Común

Pollo-al-coñac-listo-.jpg la-tercera

Foto: Comedor Común

Comedor Común es otro local que sumó a la propuesta del delivery, a través de platos al vacío, factibles de congelar.

Es decir, llegan en una bolsa con el plato en su interior, que puedes calentar al momento en agua hirviendo o congelar hastapor tres meses, sin perder ni una pizca de olor, sabor y textura.

Además, aquí encuentras platos especiales para estos días más fríos, como el pollo al cognac ($ 13.000, para dos personas), con harto caldo y acompañado de un puré de papas totalmente casero.

O los porotos Pallar ($ 13.000, para dos personas), que vienen con carne de pato desmenuzada y salchicha de chancho hecha en casa. Pura sabrosura.

Otra imbatible es la sopa de cebolla ($ 7.000, para 2 personas), un clásico hecho con carne de hueso y cognac, para darle aún más sabor. Queda increíble si le agregas tostadas o crutones con queso parmesano gratinado.

¿Dónde pedir? A través de su página web.

Local 7iete

local-7siete-garbanzos-listo-.jpg la-tercera

Foto: Local 7iete

Local 7iete es un tesoro en el barrio El Golf, un local pequeño donde puedes probar la mano de la cocinera Rudy Mansilla, que ofrece opciones que van desde los $ 3.500, y es tan popular que incluso tiene dentro de sus clientes al pintor Samy Benmayor.

Ahora ofrece opciones de cocina al vacío a través de un delivery, que se pide con entre 24 y 48 horas de anticipación a través de su Instagra @Local7iete o del WhatsApp +569.3091647

Aquí, un imperdible para estos días de frío son sus opciones de legumbre, como las lentejas ($ 3.500), hechas con apio, zanahoria y un toque de curry, bien caseras. O los garbanzos ($ 3.500), con zapallo y espinaca.

Otra opción son los porotos a la mexicana ($ 4.500), que es una mezcla de porotos negros y blancos, con tomate, pimentón y ají.