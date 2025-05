10 discos ideales para escuchar en invierno

Portishead

Finales de invierno de 1994. Ya entraba la primavera, pero antes llegaba desde Bristol, Inglaterra, un disco sin igual.

Dummy, de Portishead, pegaba a la primera y lo hacía fuerte.

En los primeros acordes de Mysterons el cuerpo se pone helado, y cuando suena la voz de Beth Gibbons sientes el frío en los huesos, la lluvia llega y el frío interior es inmenso.

Blues fantasmagórico para la noche más oscura.

The Magnetic Fields

Si bien el lanzamiento del disco fue en septiembre de 1999, fue en el invierno del 2000 cuando sonaba repetidamente 69 Love Songs en ese viejo discman que me robaron una noche del mismo invierno en el barrio Brasil.

Adentro llevaba el disco uno de esta magnifica colección de 69 canciones de amor, desamor, desolación y perdida.

Secretamente esperaba que el amigo de lo ajeno disfrutara esas 23 canciones.

Stephin Merritt, hombre orquesta de la banda, pone todo su corazón en cada tema.

They say there's a sun in the skyBut me, I can't imagine whyThere might have been oneBefore you were goneBut now all I see is the night, so I don't believe in the sun

Eso canta en I don't believe in the sun, para un invierno largo y sin pausas.

De seguro después de escuchar el disco pensarán y sentirán que necesitan un nuevo corazón.

Elliott Smith

De cierta forma, las canciones de Elliott Smith siempre deberían ir acompañadas de frío, lluvia, nieve y la mayor de las tormentas.

En cada canción existe frío, pero también mucha luz y energía.

En su tercer álbum, Elliott Smith compone canciones para guardar y atesorar por siempre. Canciones entre alcohol y fármacos, frágiles y sensibles, para un invierno duro, que emocionarán siempre y por siempre.

Nota aparte para su mejor tema, Between the Bars.

Lambchop

Aquí si que hay que estar abrigado de pies a cabeza.

En las 11 canciones que componen Is a Woman, parece que se va la vida, pero, a la vez, parece que se vuelve a ella.

La voz de Kurt Wagner suena más afectada que nunca, a punto de caer al borde de un precipicio. Te lleva al suelo y, antes de dejarte caer del todo, te apoya, te afirma y te para, para volver a dejarte caer.

Se recomienda escuchar con mucha lluvia.

Probablemente, mi disco favorito para cualquier invierno, desde hace ya 17 años.

Damien Jurado

Damien Jurado nos tiene acostumbrados a pequeños-grandes discos y The Horizon Just Laughed no es la excepción.

Abre con uno de los mejores temas del presente año, Allocate, y es imposible no dejarse llevar por completo en un viaje tranquilo y sin destino final.

Grizzly Bear

El final de la década y el comienzo de la nueva traía consigo uno de los mejores discos de Grizzly Bear, Veckatimest.

Es una colección de canciones de folk, pop de cámara y un poco de jazz, arreglos de ensueño que se complementan perfecto con la niebla.

El cierre del disco no podría ser más perfecto: Foreground pone la piel de gallina en este viaje constante que evoluciona con el tiempo.

Tindersticks

No es ningún misterio que la música de Tindersticks es tremendamente otoñal e invernal. Por lo mismo, se hace muy difícil elegir un solo disco.

Música apasionada y romántica por donde se mire o se escuche, guitarras sangrantes, pianos quebradizos y la voz de Stuart Staples trasnochada con tabaco en el aire y con dolor, de ese que sale de las entrañas, para escuchar repetidamente con la estufa prendida.

El arranque con El Diablo en el Ojo es la perfecta introducción para A Night In, un tema que te golpea fuerte.

Un disco redondo, sin puntos bajos y quizás con uno de los altos de su carrera, tal como le dijo el retoño de Staples a propósito de Tiny Tears: "Papá, no te esfuerces tanto, nunca harás una mejor canción".

Mazzy Star

Chica tímida y de voz frágil, que este invierno nos regaló Still EP: cuatro canciones transparentes, delicadas, oscuras y luminosas a la vez.

A la espera de un nuevo largo, Hope Sandoval no nos deja solos este invierno.

El arranque ya lo dice todo: "Quiet, the winter harbor"

Arcade Fire

Como ya es sabido, Funeral está influenciado por la muerte de varios familiares de miembros de la banda.

Y sus canciones hablan de lo mismo: de la vida, de la muerte, de túneles que conectan a amantes y de nieves que parecen eternas.

Nunca un invierno pudo ser más duro.

Sparklehorse

"Its a wonderfull life" canta Mark Linkous y no queda más que creerle.

En este maravilloso álbum, de una melancolía eterna, las colaboraciones estremecen todo el cuerpo: desfilan PJ Harvey, Tom Waits y Nina Persson, entre otros.

Se recomienda escuchar con un vodka tónica en la mano.

En la foto principal: Portishead