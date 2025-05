10 esperados estrenos para ver en diciembre en Netflix, HBO y Amazon Prime

Euphoria ok

¿Qué ver ahora que llega a su término el año más raro en mucho tiempo? Estos estrenos de diciembre que las plataformas de streaming se reservaron para cerrar el 2020.

Entre ellos algunos esperados, como el regreso de Euphoria, la nueva películas de David Fincher y la serie con la vida de la leyenda latina Selena Quintanilla.

Si quieres saber qué ver, acá una lista con 10 estrenos de diciembre que no te puedes perder en Netflix, HBO y Amazon Prime Video.

Selena, la serie 4 de diciembre, Netflix

El 31 de marzo de 1995 en Corpus Christi, Texas, se silenció una de las voces latinas más carismáticas, la de Selena Quintanilla, la reina del tex-mex.

Ese día la murió asesinada por la presidenta de su club de fans, poniendo fin a la vida de esta leyenda, una existencia corta pero intensa que revivirá esta serie, que cuenta con la autorización de la familia de la cantante.

La encargada de darle vida a Selena la actriz Christian Serratos. ¿Estará a la altura del mito? Lo sabremos este viernes 4.

Mank 4 de diciembre, Netflix

David Fincher (Seven) vuelve a Netflix, pero no con la tercera temporada de Mindhunter -que no habrá-, sino con una película que de seguro será uno de los estrenos de dicembre más comentados.

En Mank el director estadounidense nos llevará hasta el Hollywood de los años 30 para adentrarse en la vida del guinonista Herman J. Mankiewicz mientras escribe El ciudadano Kane, el clásico de Orson Wells.

Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lilly Collins y Charles Dance son parte de su elenco.

Euphoria 6 de diciembre, HBO

No, no es la segunda temporada de la brillante serie creada por Sam Levinson, que se retrasó luego de que las grabaciones se cancelarán por la pandemia.

Lo que HBO estrenará este domingo 6, a las 11 PM, es el primero de dos capítulos especiales, que serán una especie de puente entre las dos entregas.

Titulado Trouble don't last always, este nuevo episodio mostrará a Rue (Zendaya, ganadora del Emmy por este rol) celebrando la Navidad, luego de que la abandonara Jules (Hunter Schafer) y recayera en sus adicciones.

Alice in borderland 10 de diciembre, Netflix

Las historias post-apocalípticas tienen una fascinación especial y por eso hay expectativas por esta adaptación del manga japonés del mismo nombre, que se comenzó a publicar en noviembre de 2010.

Netflix llevará a la pantalla su relato, del de tres amigos fanáticos de los videojuegos que un día se ven atrapados en un Tokyo de pesadilla, donde deberán participar en videjuegos para poder sobrevivir.

Salvajes 11 de diciembre, Amazon Prime

¿Lost en versión adolescnte? Eso parece a simple vista la nueva serie original de Amazon Prime, que en 10 capítulos mostrará los esfuerzos de sobreviviencia de un grupo de chicas, que tras un accidente de avión, llegan a una isla desierta. Aunque al parecer no cayeron ahí por accidente... ¿Otra vez Lost?

"Parte drama de supervivencia, parte pijamada distópica" es lo que promete esta producción, protagonizada por la actriz ganadora del Globo de Oro Rachel Griffiths.

El desorden que dejas 11 de diciembre, Netflix

El creador de Élite, Carlos Montero, regresa a Netflix con una serie que posee elementos que hacen imposible no acordarse de su exitosa producción: un instituto, una muerte sin resolver, suspenso adolescente...

Una historia de intrigas y sopechas que ocurre en un pueblo ficticio de Galicia y que tiene como base una novela del mismo Montero. ¿Repetirá el éxito de Élite?

El baile 11 de diciembre, Netflix

Entre los estrenos de diciembre, no podía faltar una nuevo título del prolífico Ryan Murphy (American Horror Story).

Tras entregar en Netflix este año la segunda temporada de The Politician, la serie Ratched y la película Los chicos de la banda, volverá con El baile, apdatación de una obra de Broadway.

Ojo con el elenco de este musical, que reúne a Meryl Streep, James Corden y Nicole Kidman, entre otras luminarias.

La madre del blues 18 de diciembre, Netflix

Ma Rainey (1882-1939) fue una leyenda de la música y a quien se conoce como la Madre del blues. Un mito que muchos van a conocer después de esta película, que se centrará en la grabación de su disco de 1927.

En el rol de la blusera estará la ganadora del Oscar Viola Davis y su elenco también lo integra Chadwick Boseman (Pantera negra), en la última cinta en que participó antes de morir, en agosto pasado.

Cielo de medianoche 23 de diciembre, Netflix

George Clooney vuelve a la dirección tres años después de Suburbicon, una comedia criminal que no cosechó buenas críticas.

Esta vez estrena en Netflix esta cinta basada en el libro Good Morning, Midnight, de Lily Brooks-Dalton, y cuenta una historia post-apocalíptica que sigue a Auguntine (Clooney), un solitario científico en el Ártico que intenta evitar que Sully (Felicity Jone) y sus compañeros astronautas regresen a casa en medio de una misteriosa catástrofe global.

Bridgerton 25 de diciembre, Netflix

Creadora de Grey's Anatomy y Scandal, Shonda Rhimes es un nombre esencial de la TV estadounidense. Tanto que fue elegida por la revista Time en 2017 como una de las 100 personas más influyentes del mundo.

Ahora está detrás de la producción ejecutiva de esta nueva serie original de Netflix, que lleva a la pantalla las exitosas novelas con los romances e intrigas de los hermanos Bridgerton, miembros de una acaudalada familia en la Inglaterra del siglo XIX.