10 estrenos de octubre que no te vas a querer perder en Netflix, HBO y Amazon Prime

The Undoing 1 ok

Como cada mes, armamos una selección con las principales apuestas de las plataformas de streaming para los 31 días que vienen. ¿Y qué destaca entre los estrenos de octubre? Varios títulos.

Entre ellos algunos esperados, como la miniserie de HBO que protagoniza Nicole Kidman, y otros que llegarán como una especie de previa para la celebración de Halloween.

Si quieres saber qué ver, acá una lista con 10 estrenos de octubre que no te puedes perder en Netflix, HBO y Amazon Prime Video.

Emily en París 2 de octubre, Netflix

Es probable que esta serie sea la próxima sensación de Netflix. ¿Por qué? Porque tiene como creador a una mano experimentada en el drama y la comedia, el productor y libretista Darren Star, el mismo detrás de hits como Beverly Hills 910, Melrose Place y Sex and the City.

Credenciales más que suficientes para saber que el romance y sus sinsabores serán ingredientes importantes en esta historia, donde una guapa veinteañera se muda a París para trabajar a una importante empresa de marketing.

Su protagonista es Lilly Collins, nominada a los Globos de Oro por la película Rules don´t apply y -como curiosidad- hija del cantante Phil Collins.

La maldición de Bly Manor 9 de octubre, Netflix

La maldición de Hill House es la serie de terror sobrenatural de Netflix que en 2018 llevó a la pantalla la novela homónima de Shirley Jackson.

Ahora sus creadores volverán con con esta serie antológica que nuevamente adaptará un relato de la literarura, esta vez la novela gótica de Henry James The turn of the screw.

Uno de los estrenos de octubre ideales para ver en la noche de Halloween.

Blackpink: Light up the sky 14 de octubre, Netflix

Blackpink-Light-Up-the-Sky-ok.jpg Courtesy YG / Netflix

Blackpink: Light up the sky | Netflix

Ni BTS ni Loona. Las protagonistas del primer documental k-pop de Netflix serán las chicas de Blackpink, el grupo femenino de pop coreano más popular del mundo.

Este registro mostrára cómo se convirtieron en superventas y comenzaron a conquistar occidente, al punto de que llegaron a estar como invitadas en el nuevo disco de la mismísima Lady Gaga.

Alguien tiene que morir 16 de octubre, Netflix

Después de romperla con La Casa de las Flores, el mexicano Manolo Caro regresará a Netflix con su nueva apuesta, Alguien tiene que morir.

Lo hará para contar una historia en la España franquista de los años 50, donde un joven vuelve de México junto a Lázaro, un bailarín de ballet de quien se enamora, provocando un terremoto en su familia.

Atentos a su elenco, que junta a estrellas como Carmen Maura, Cecilia Suárez (La Casa de las Flores), Ester Espósito (Élite), Ernesto Alterio (Las chicas del cable) y Alejandro Speitzer (Oscuro deseo).

El juicio de los 7 de Chicago 16 de octubre, Netflix

Michael Keaton, Sacha Baron Cohen y Joseph Gordon-Levitt están en el reparto de esta película que se inspira en un hecho real, la de los Chicago Seven, un grupo de manifestantes que en 1968 se enfrentó con la policía y la Guardia Civil en una protesta que partió de manera pacífica.

Así se convirtieron en protagonistas de uno de los juicios más importantes de la historia, el que ahora abordará la cinta que escribió y dirigió el ganador del Oscar Aaron Sorkin (La red social) y que llegará a Netflix el 16 de octubre.

Grand Army 16 de octubre, Netflix

Si te gustan los dramas que retratan los sinsabores de la adolescencia, antento entonces con Grand Army, la serie que creó la actriz de teatro Katie Cappiello.

Mostrará las historias de cinco estudiantes de una escuela pública de Brooklyn, que intentan sobrevivir y salir adelante en medio de un entorno hostil y opresivo.

Más allá de la luna 23 de octubre, Netflix

¿Algunos de los estrenos de octubre recomendado para ver con los niños? Más allá de la luna, la película musical que de seguro será un éxito, sobre todo entre los más chicos.

Se trata del segunda cinta animada original de Netflix tras la premiada Klausy donde Fei Fei, una niña china que perdió a su madre, construye un cohete para viajar a la Luna y demostrar que ahí vive la diosa Chang'e.

Un bonita historia cargada de tradiciones, fantasía, aventuras y música, que muchos van a querer ver una y otra vez.

The Undoing 25 de octubre, HBO

El protagónico de Nicole Kidman es una razón para no perderse la nueva miniserie original del HBO, aunque no la única.

También lo son su guionista, David E. Kelly, ganador de un Emmy por Big little lies, y su directora y productora ejecutiva, Susana Bier (Bird Box).

Acá se unen para adaptar de la novela You Should Have Known, de la escritora norteamericana Jean Hanff Korelitz, sobr un matrimonio, Grace (Kidman) y Jonathan (Hugh Grant), que se desmorona tras una violenta muerte y sus trágicas consencuencias.

Utopia 30 de octubre, Amazon Prime

En Estados Unidos ya se estrenó y a fines de octubre se podrá ver en Latinoamérica esta nueva serie original de Amazon Prime.

Se trata de un thriller de conspiración con John Cusack y Ashleigh LaThrop, donde un grupo de fanáticos de los cómics se unen en línea para compartir su obsesión por una novela gráfica de culto, llamada Utopia.

En sus páginas se ocultaría una conspiración que afectaría a la humanidad y que este grupo debe desbaratar.

Truth seekers Amazon Prime, 30 de octubre

Y para cerrar la lista de estrenos de octubre recomendados, una comedia con tintes sobrenaturales.

Es Truth seekers, una serie de Amazon Prime donde un equipo de investigadores paranormales va en busca de apariciones y fantasmas por el Reino Unido.

Cada vez deben deben enfrentar más casos, los que van transmitiendo en línea para sus seguidores.