10 formas de entretenerse en marzo sin gastar un solo peso

Para los que pagaron patente, matrículas y la primera cuota de las vacaciones, entre otras cosas, va este dato de panoramas gratis en marzo.

Hay desde conciertos, exposiciones de foto, cine, panoramas para niños y charlas científicas, hasta un festival de deporte outdoor y una clase de baile un requerido coreógrafo.

Charla del astrónomo José Maza en Lo Barnechea

José Maza Festival En Órbita 2018 la-tercera

Foto: Archivo La Tercera

Este viernes 15 de marzo, a las 6.30 PM, el Festival de Innovación Social -que siempre se hace a fin de año, pero que entre medio organiza "mini festivales" con connotados profesionales como charlistas- convocó a jóvenes innovadores en sus áreas (diseño, educación) y a una eminencia en Astronomía, a hablar de lo suyo hasta que oscurezca y sin costo alguno.

Y como punto de encuentro eligió el Centro Cultural El Tranque, en Lo Barnechea, donde a las 9 PM hará su aparición el Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999, José Maza.

Como lo hizo, todo el año pasado, tu tema será la futura vida en Marte.

Ve más detalles de esta actividad acá.

Ciclo de cine en Matucana 100

7semanas-Constanza-Figari3.jpg la-tercera

Foto: Promocional.

Hasta el 17 de marzo se hará gratis el ciclo Cine en Femenino que organizó Matucana 100 con el Centro Cultural de España, para conmemorar el Día de la Mujer.

Este ciclo destaca porque las ocho películas que se están mostrando gratis fueron dirigidas por cineastas mujeres de Chile y España.

Es el caso de la que se dará el viernes 15, a las 8 PM, en el Microcine de M100, llamada 7 semanas.

Es de la directora chilena Constanza Figari, quien cuenta la historia de Camila, una estudiante de danza que queda embarazada sin desearlo, por lo tanto tiene que tomar una decisión de forma rápido.

¿Más información? En esta nota la encuentras.

Películas alemanas en la Cineteca

western-valeska-grisebach.jpg la-tercera

Foto: Promocional.

Otro ciclo que no te puedes perder es el que se está haciendo en la Cineteca Nacional (piso -2 del centro cultural La Moneda) y que lleva por nombre Voces Femeninas.

Comenzó el lunes 4 y hasta el martes 26 se estarán proyectando gratis cintas de directoras alemanas los primeros dos días de la semana, siempre a las 5 PM.

Lo organizaron en conjunto con el Goethe-Institut de Chile, y ahí pasarán, por ejemplo la película Western que en 2017 la estrenó la directora Valeska Grisebach (lunes 25, 5 PM), para mostrar la tensión que provoca una cuadrilla de obreros que llega a un pueblo búlgaro a instalar una central hidráulica.

La programación de este ciclo de cine la encuentras en esta nota.

Instalación en el MAC

Panoramas gratis en marzo la-tercera

Foto: Gentileza Fundación Santiago Mil

El pasado viernes 8 no sólo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, sino que reabrió la muestra Cuídese Mucho en el Museo de Arte Contemporáneo, MAC, del Parque Forestal.

Estará abierta gratis hasta el 14 de abril y, ahí, podrás ver la instalación de la conocida artista visual francesa Sophie Calle, quien vino con la exposición invitada por el Festival Santiago a Mil en enero de este año.

Sin embargo, le fue tan bien que volvió a inaugurarse para mostrar a las 107 mujeres que dieron su opinión a cerca de la carta de término que le mandó un exnovio a Calle.

Es así como se exponen, una compositora transformó la misiva en una partitura, una tiradora le dispara con un rifle a la palabra amor y un crucigrama que hizo una experta. Es imperdible.

Los detalles de la exhibición en esta nota.

Mazapán en una plaza de Vitacura

Panoramas gratis en marzo la-tercera

Foto: Gentileza Mun.de Vitacura

Este sábado 16 de marzo, a las 12 PM, podrás ir con tus niños a escuchar los clásicos de siempre del grupo Mazapán, que tocará gratis en la Plaza Turquía de Vitacura.

Ahí, la formación histórica y sus dos músicos nuevos, estará entonando Carnavalito y Una cuncuna amarilla, mientras sus dos bailarines bailan al ritmo de estas melodías.

Será alrededor de una hora de concierto al aire libre en esta plaza que está en Francisco de Aguirre con Isabel Montt.

Ve más detalles, acá.

Clase de baile gratis con una estrella de la TV

Panoramas gratis en marzo tMariaJoseSerranoBB

Foto: Gentileza de Academia de Baile Angel Torrez

¿Bailar con Ángel Torrez? Te hablamos del conocido coreógrafo y bailarín boliviano, el mismo que de seguro viste bailar en programas como "Éxito" o incluso el "Festival de Viña del Mar", con estudios de danza el Ballet Nacional Chileno, Ballet de Teatro Municipal de Santiago y el Ballet de Karen Conolly entre otros.

Bueno te contamos que Ángel Torrez acaba de abrir una Academia de Baile en el Parque Araucano, y la primera clase, o clase de prueba, es gratis para quienes tengan la Tarjeta Vecino de Las Condes. Si no la tienes, cuesta $ 10.000 que se descuentan del valor de la mensualidad si te inscribes.

Ojo, no se trata de una academia solo para profesionales, hay clases más específicas, de danza moderna por ejemplo, pero también opciones para principiantes como "full baile", que es ideal si quieres quemar calorías y mezcla distintos estilos, como hip hop, salsa y bachata por ejemplo.

¿Quieres bailar con Ángel? Las clases de full baile de Ángel Torrez son lunes, miércoles y viernes de 8.45 AM a 9.50 y los sábados a las 10.30 AM. Previa inscripción.

Mega festival de música en Concepción

Babasónicos-2048x1024-1.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Este sábado 16 y domingo 17 de marzo, en el Parque Bicentenario de Conecepción, se hará una nueva edición de Rock en Conce (REC), uno de los eventos musicales más importantes del país.

Este año el festival cuenta con una excelente parrilla de artistas nacionales, entre los que destacan Francisca Valenzuela, Ana Tijoux, Cami, Lucybell, Saiko, We are the Grand y BBS Paranoicos.

Eso si, el gran cierre estará a cargo de los invitados internacionales: The Cardigans, Babasónicos y Aterciopelados.

Revisa los detalles de REC acá.

Festival Las Urbinas

Panoramas gratis en marzo la-tercera

Foto: Facebook FLU Festival

Este sábado 16 de marzo se hará una nueva edición del Festival Las Urbinas, el entretenido y cultural evento en Providencia para toda la familia.

En plena calle Las Urbinas, encontrarás 14 stands donde podrás vitrinear productos locales de diseño, accesorios, calzado y gastronomía.

Además, los restaurantes del sector, como el California Cantina o Amado 27, sacarán sus mesas a la calle con promociones tentadoras para que puedas comer rico y a buen precio.

De la música no te preocupes, porque siete artistas nacionales estarán en el escenario del festival para ponerle toda la onda a tu paseo.

Esta fiesta artística es totalmente gratis, y llegará al corazón de Providencia desde las 2 PM.

¿Quieres ir? Más detalles en esta nota.

Festival de escalada en Parque Bicentenario

Kyra-Condie.jpg la-tercera

Foto: Promocional.

Siempre es entretenido ir al Parque Bicentenario, pero el sábado 23 lo será aún más, porque ese día se hará The North Face Master de Boulder en esa área verde de Vitacura.

Se trata de un certamen de escalada en muro, de hecho se instalará uno de cinco metros de alto y 30 de ancho, en que lo suben los mejores deportistas del rubro, entre ellos la escaladora de EE.UU., Emily Harrington, y el nacional Lucas Gaona.

Pero además, tiene un puñado de actividades aledañas que se suman a este tremendo evento al que puedes ir gratis. Por ejemplo, una zona de food trucks con mesas de picnics y puf para descansar, o un concierto del rapero chileno Bronko Yotte.

También podrás asistir en familia a los talleres si costo que se harán durante el día, como uno de slackline y otro de escalada para niños.

Toda la información del evento la encuentras en esta nota.

Desde yoga hasta parkour en Providencia

Actividades gratis en Providencia la-tercera

Como "Plazas activas", se le conoce a las actividades gratis que hay durante la semana y el fin de semana en cerca de ocho plazas de Providencia.

Ahí se practica, sin tener que gastar un peso, yoga, baile entretenido, entrenamiento funcional, tai chi y hasta parkour, a cargo de profes expertos en cada disciplina.

Si quieres ver cuáles son esos espacios y los días en que se hacen las actividades, mira más detalles, acá.

Concierto por la paz en el Paseo Bulnes

Concierto por el derecho de vivir en paz la-tercera

Illapu

El penúltimo fin de semana de marzo será especial por varios motivos. Uno de ellos es la visita del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, a La Moneda para reunirse con Sebastián Piñera.

Un día después de esa reunión, el domingo 24 de marzo, se realizará en el Paseo Bulnes un mega concierto por el derecho de vivir en paz en Latinoamérica, por la autodeterminación de los pueblos y por el rechazo de la influencia de EE.UU. en países del continente. Todo en el contexto de la crisis que atraviesa Venezuela.

Ahí, desde las 3 PM, comenzará a sonar la música de grupos como Villa Cariño, Sol y Lluvia, Moral Distraída y la Banda Conmoción. Los encargados de ponerle un broche de oro a la jornada serán Illapu e Inti Illimani.

Como todo en esta nota, la entrada es completamente gratis.

Revisa la información completa acá.