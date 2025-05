10 hits para recordar a Marie Fredriksson, la inolvidable voz de Roxette

Roxette es recordada como una de las bandas suecas más exitosas de la historia, con más de 75 millones de discos vendidos. La voz principal del dúo, Marie Fredriksson, acaba de fallecer a los 61 años, dejando eso sí, un enorme legado musical que ahora resumimos en estos 10 videos fundamentales en la carrera de Roxette.

Un grupo que dio un concierto en Chile, en 1992, en pleno apogeo, con 40 mil fanáticos coreando sus canciones en el estadio San Carlos de Apoquindo.

The Lookfue el primer hit internacional del grupo. Publicado en 1989 fue el inicio de una carrera cimentada en una sólida y pegajosa mezcla entre pop y rock que cautivó al público de todo el mundo.

Luego vino It Must Have Been Love, otro éxito que fue incorporado en la película Pretty Woman y que, por lo tanto, alcanzó nivel universal. Una estupenda balada que también tuvo una versión en castellano.

De esa misma época es Dressed For Sucess, donde una vez más lucía la potencia vocal de Marie para llegar al número 15 de la revista Billboard.

Listen To Your Heart tampoco podía estar ausente en este conteo, una balada impecable que llevó a los suecos una vez más a lo más alto de los charts en todo el mundo, con millones de fans tarareando su contagioso estribillo.

Ojo, que al más puro estilo de sus compatriotas de Abba, también tuvo versión en castellano.

Dangerousfue el cuarto y último sencillo del álbum Look Sharp! para el mercado internacional y alcanzó el número dos en Estados Unidos durante dos semanas. Así, Roxette se había convertido en un éxito de difusión y ventas en todo el planeta.

En 1991 sacaron el disco Joyridey el primer single, que llevaba ese mismo nombre, llegó al primer lugar del Billborad y también lideró los ránkings de otros 20 países alrededor del mundo con ese clásico silbidito y con la otra mitad del dúo, Per Gessle, como voz principal.

Fading Like a Flower también destacó dentro de ese álbum, otra balada que le permitió a la platinada y espigada vocalista destacar como una de las cantantes más importantes de los 90.

Lo mismo que Spending My Time, otra de las canciones más reconocibles de Roxette, gracias a su fuerza y a la voz de Marie, melodiosa y potente a la vez.

En 1994 vino el álbum Crash! Boom! Bang! y el primer sencillo, Sleeping In My Car, marcó cierto vuelco de la banda, ahora un tanto más rockera, menos pianos y teclados, más batería y guitarra eléctrica.

El tema que daba nombre al disco (Crash! Boom! Bang!) también se transformó en un gran hit internacional, uno de los últimos a nivel global para la banda, que, recordemos, siguió activa hasta hace cuatro o cinco años atrás.