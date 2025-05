10 imperdibles panoramas para hacer en junio y darle la bienvenida al invierno

Argentina-1985-1-ok.jpg la-tercera

Los amantes del cine tienen varias opciones para aprovechar entre los panoramas junio 2023.

Como el Mes de la Red de Salas de Cine, un evento inédito que organiza la red que reúne a las salas independientes, centros culturales y cines locales repartidos por todo Chile.

El que desde el 1 hasta el 30 de junio debuta con todo un mes para festejar el cine y la independencia en el que lugar al que se le rinde tributo, las salas.

Y tú te podrás sumar, ya que se estrena con funciones de películas en salas de todo el país y con entrada gratis.

En total, son 30 títulos, que puedes ir a ver en las salas que son parte de la red y que se ubican desde Arica hasta Coyhaique, entre los que destaca Argentina, 1985, de Santiago Mitre, que estuvo nominada en los pasados premios Oscar como Mejor Película Internacional.

Uno de los panoramas junio 2023 recomendados para hacer con los niños y niñas ya partió.

Es Lego, 90 años de historia, la exposición en el Centro Cultural de Providencia que repasa la historia de los famosos juguetes de construcción.

Ahí, la exhibición se despliega por cuatro salas, a través de las que se va contando los hitos de la marca.

En la primera apreciarán esculturas de mediano y gran formato construidas con estas piezas, de personajes populares, como Buzz Lightyear, los Minions y un impresionante tigre.

Mientras que en el sector Lego Art verán cuadros de estrellas como John Lennon, Marilyn Monroe y Elvis, y reproducciones de famosos cuadros, como La noche estrellada, de Van Gogh.

Un entretenido panorama familiar y con entrada gratis, que además es ideal para las vacaciones de invierno, ya que estará abierta hasta el 16 de julio.

Mubi Fest

La plataforma de streaming, que se especializa en el cine más selecto, aterriza en Latinoamérica con su Mubi Fest.

El que tendrá versiones en Bogotá, Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México y Santiago.

De hecho, esta última será la encargada de dar el puntapié inicial entre el viernes 9 y el domingo 11 de junio, con tres días para ir a disfrutar de proyecciones de destacadas películas de la cinemotografía reciente.

¿Y dónde? En la Cineteca Nacional, donde Mubi Fest Santiago se desplegará con una programación que incluye varios títulos premiados en los Oscar, Cannes y Bafta.

Así podrás ver cintas elogiadas como Aftersun, de la realizadora Charlotte Wells; Drive my car, dirigida Ryusuke Hamaguchi; o el documental This much I know be true, de Andrew Dominik, que protagoniza el músico Nick Cave.

Las entradas cuestan $ 2.500 y ya están en venta en la web de la Cineteca.

Día del Barros Luco

Entre los panoramas junio 2023 también hay algunos muy sabrosos.

Y es que si mayo tuvo los días del completo y de la hamburguesa, en este toca celebrar el Día del Barros Luco.

Ese irresistible sanguchito de carne a la plancha y queso fundido, que lleva nombre de presidente y que nació en la histórica Confitería Torres.

¿Cuándo es? El viernes 9 de junio, en una fecha que de seguro se celebrará en distintos locales con promociones, como es habitual. Así es que atento a los datos de Finde.

Fabrizio Copano: camino al Caupolicán

Después de conquista la Quinta Vergara en el pasado festival de Viña del Mar, ahora Fabrizio Copano va por el Teatro Caupolicán.

Y es que el exitoso comediante chileno vuelve a presentarse en el país, con dos fechas en el emblemático teatro de calle San Diego, el viernes 4 y el sábado 5 de agosto.

Pero antes de llegar ahí, Copano se subirá a distintos escenarios del país con su gira Camino al Caupolicán.

La que a lo largo del mes de junio llegará a ciudades como Iqique, Coyhaique, La Serena, Concepción, Punta Arenas, Viña del Mar, Los Ángeles, Lota y Chillán, entre varias otras.

Las entradas se venden en las plataformas Ticketpro y Ticketplus.

La fiesta de las editoriales independientes vuelve con una nueva versión y con muchas novedades. De partida porque por primera vez el evento aterriza en Estación Mapocho, clásico recinto de las ferias de libros.

Y a ese lugar llegará en formato extendido, con nada menos que cinco días de duración, desde el miércoles 14 al domingo 18 de junio, y con entrada gratis.

Una edición recargada e invernal, donde participarán más de 260 editoriales independientes, de diversos géneros y estilos, muchas de ellas provenientes de regiones, además de otras extranjeras, de países como Perú y España.

Además, su programación contempla más de 100 actividades para los distintos públicos, que se desplegarán por tres escenarios, desde charlas y conversatorios hasta exposiciones y talleres.

Come together

Tras el exitoso reestreno de Morir de amor y el debut de Hit: un musical de los 80, la productora Cultura Capital vuelve a apostar por la combinación de teatro y música.

Si en los citados montajes los homenajeados eran la música cebolla latina y los clásicos ochenteros, respectivamente, ahora es el turno del eterno cancionero de The Beatles.

El que revivirá en Come together: concierto Tributo a The Beatles, espectáculo dirigido por Natalia Grez y un elenco que incluye a Vivianne Dietz, Gabriel, Urzúa, Matías Oviedo, Josefina Fiebelkorn, Francisca Walker y José Antonio Raffo, entre otros actores, atrices e intérpretes.

Junto a una banda en vivo repasarán más de 30 canciones de la influyente banda de Liverpool, desde Penny Lane hasta Hey Jude.

Por ahora tiene una sola función, el miércoles 14 de junio, y las entradas están en venta en la web del teatro.

Todos los amantes de los autos y la adrenalina, ya sean grandes o chicos, de seguro van ir querer recorrer Hot Wheels City Experience.

La nueva exhibición dedicada a los famosos autos Hot Wheel, línea de juguetes creada por Mattel a fines de los años 60 y que se volvieron tan famosos que hasta se han hecho videojuegos y películas.

También eventos especiales, como este que se desarrollará desde el 15 de junio hasta el 16 de julio en Espacio Riesco, en un panorama ideal para ir con niños y niñas, pero que de seguro también atraerá a los adultos que son fanáticos de los autos.

Una exhibición interactiva, donde los asistentes podrán ir recorriendo distintos sectores con varias actividades y experiencias, todas bajo techo.

Entre ellas una zona de karting, ideal para los fanáticos de la adrenalina, otra gamer con videojuegos y un sector con camas elásticas y toboganes que de seguro atraerá a los más pequeños.

La negra Ester

En diciembre de 1988, en la comuna de Puente Alto, el director Andrés Pérez estrenó La negra Ester, su adaptación ade las décimas del folclorista Roberto Parra.

La que con los años se convirtió en una de las obras más vistas del teatro chileno, con más de un millón de espectadores en sus distintos montajes.

Y ahora que se cumplen 35 años desde su debut, La negra Ester vuelve a las tablas, con cuatro funciones en el Teatro Municipal de Las Condes, entre el jueves 22 y el domingo 25 de junio.

A cargo de la compañía original, Circo Teatro, y con la Regia Orquesta en vivo, te podrás reencontrar con la inolvidable historia de amor entre Ester, una querida prostituta del puerto de San Antonio, y el mismo Roberto Parra.

Las entradas cuestan desde $ 15.000 y las puedes comprar a través de la web del teatro.

Si siempre están buscando tomas de selfies novedosas e impresionantes para compartir en redes sociales, entonces de seguro no te vas a querer perder Selfieland.

El nuevo evento inmersivo que llega al país y donde te vas a poder sentir como un verdadero influencer.

Acá lo podrás visitar desde el 24 de junio al 15 de agosto en Mallplaza Vespucio, justo a tiempo para sumarse a los panoramas de las próximas vacaciones de invierno 2023.

En Selfieland te encontrarás con un recorrido de más de 1.000 m2 y en dónde irás pasando por distintas estaciones inmersivas e interactivas.

Todas con una puesta en escena llamativa como las que puedes ver en las fotos, entre ellas las llamadas luces y zombas y zona de locuras.

Las entradas ya están a la venta.

Quien quiera aprovechar la llegada del invierno para quedarse en casa viendo buenas series y películas, entonces tienes que revisar sí o sí esta guía.

Donde repasamos 15 imperdibles que llegan este mes a las plataformas Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Star+ y HBO Max.

Entre las cuales se cuentan películas y muchas series, junto a los renovados ciclos de famosos espacios que se han convertido en estandartes de los diferentes servicios.

Un último apartado donde destacan tres estrenos de NetfliYo nuncax: la tercera temporada de The Witcher -la última con Henry Cavill-, la última entrega de la comedia juvenil , y el esperado sexto ciclo de Black mirror.

Sin olvidar la segunda temporada de And just like that en HBO Max o novedades seriadas como Invasión secreta de Disney+ y The crowded room en Apple TV+.